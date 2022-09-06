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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يحيى حفلا غنائيا غدا بالاسكندرية

صدى البلد

يحيى المطرب رامى جمال حفلا غنائيا غدا بفندق جولدن جويل بالإسكندرية وكتب على حسابه بتطبيق انستجرام :" اسكندرية معادنا بكرة ان شاء الله ". 

ومن ناحية اخرى نشر الفنان رامي جمال، فيديو، بصحبة “المطرب النقاش” عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقال رامي جمال، من خلال الفيديو،: “عشان الناس اللي فاكرة اني بضيع وقت، أنا مع أحمد وقعدنا مع ناس مهمة كتير واستنوا أغنيتين، واحدة لينا مع بعض، وواحدة أحمد هيغنيها لوحده”.

يذكر أن الفنان رامي جمال كشف عن سبب مقابلته لـ أحمد سالم “المطرب النقاش”، الذي تصدر تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رامي جمال فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “أحمد فنان بدرجة مشوفتهاش في حياتي، ربنا كاتب له قبول، والناس بتحبه وبتدعمه، في ناس فرحانة وبتقولي شكرا إنك بتساعد أحمد، أنا مش بساعد أحمد، أنا بساعد نفسي كفنان وملحن ومطرب إن الوسط الفني لما يكون فيه صوت زي أحمد؛ بيرتقي بالوسط الفني كله، وده إحنا محتاجينه”.

وتابع رامي جمال: “وإني أساعد أحمد في مشواره الفني دي حاجة بسيطة وبساعد أحمد لما شوفت الفيديو قبل ما يطلع تريند لأن مش شخصيتي أعمل الحاجة علشان التريند، وبطمن كل الموهوبين أن لو ليك الفرصة ربنا هيكرمك زي أحمد بعد سنة ونص الفيديو انتشر، وربنا أراد أنه يتشاف وزي ما ربنا وقفني جنب أحمد هيوقفلكوا ناس وبشكر كل الناس اللي كلمتني وشركات الإنتاج اللي عوزين يقفوا معايا في مشروع أحمد”.

رامي جمال الفنان رامي جمال المطرب رامي جمال لمطرب النقاش المطرب النقاش

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