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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعر وأفضل الأنواع.. 5 خطوات لـ تلميع الفضة في المنزل

الفضة
الفضة

تعد الفضة من الإكسسوارات التي يفضل العديد من الأشخاص ارتدئها سواء سيدات أو رجال، كما تختلف أنواع الفضة بين الإيطالي والعادي، وأغلبها عيار 925 فهو من أفضل الأنواع التي تحتوي على لمعة مميزة ، كما زاد سعر  الفضة حوالي من 5 إلى 10 جنيهات

كما يتراوح سعر الفضة من أول 25  جنية مصري حتى 55، ولكن لا يعرف العديد من الأشخاص كيفية الحفاظ على الفضة من تغير لونها .

طرق الحفاظ على الفضة

1- استخدمي معجون ملمع الفضيات من الصيدلية أو استبدليه بمعجون الأسنان العادي.

2- بواسطة إسفنجة، خذي قليلا من المعجون ومرريه على قطع الفضة.

3- بعد ذلك، قومي بوضع القليل من المعجون على قطعة قماش ناعمة وافركيها في اتجاه واحد. ابتعدي عن الحركات الدائرية لأنها قد تسبب الجروح للفضة.

4- مررِي قطعة الفضة تحت الماء وتأكدي من تخلصك من المعجون بالكامل ثم جففيها بقطعة قماش ناعمة.

https://fb.watch/fpTlLdNulR/ 

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