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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التشغيل التجريبي.. إقبال كبير على عضوية نادي النادي بشيراتون

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية، إقبالا كبيرا على الحصول على عضوية فرع نادي النادي بشيراتون في مصر الجديدة، بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه يوم السبت الماضي.

 

وتلقت إدارة نادي النادي، طلبات العديد من الأسر الراغبين في الحصول على العضوية، ‏للاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة.

 

ويضم نادي النادي “ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب التنس الأرضى، وملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات”، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز”، بالإضافة إلى تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نادي النادي حقق انطلاقة قوية منذ الافتتاح التجريبي، بفضل البنية التحتية الرائعة التي يمتلكها بوجود ملاعب وصالات لكل اللعبات، ونادي اجتماعي وحمام سباحة وتقديم كل الخدمات بجانب السعر الجيد للعضوية مقارنة بالأندية المحيطة وهو ما كان سببا في الإقبال الكبير على الاشتراك بالنادي.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

 

فيما أكد أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي، أن إنشاء وتطوير البنية التحتية سار وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووفق المعايير الدولية والتصورات الهندسية ليخرج على أعلى مستوى لخدمة الأعضاء، وهو ما يجعله يقدم مستوى خدمة متميزة يضاهي كبرى الأندية بمقابل مادي مناسب.

 

وأضاف أحمد الشيخ بأن النادي حاليا في فترة التشغيل التجريبي حيث يتم المتابعة المستمرة لكافة التفاصيل، والعمل علي تلافي كافة الملاحظات للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية؛ تمهيداً للتشغيل الرسمى للنادي بكامل طاقته.

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة التشغيل التجريبى مصر الجديدة التنس الارضي

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