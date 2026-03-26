لامس 53 جنيها .. ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار بالبنوك

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع الجاري، مقتربا من مستوي الـ 53 جنيها

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 50 قرشا تقريبا.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر

سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك QNB الأهلي، وبنك نكست نحو 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع.

وسجل في بنك كريدي أجريكول نحو 52.74 جنيهًا للشراء و52.84 جنيهًا للبيع.

كما بلغ السعر في بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة، وبنك تنمية الصادرات نحو 52.70 جنيهًا للشراء و52.80 جنيهًا للبيع.

وسجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 52.66 جنيهًا للشراء و52.76 جنيهًا للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار نحو 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع.

بينما سجل في بنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC نحو 52.80 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.

وسجل في البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس ، وبنك الشركة المصرفية ، وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 52.78 جنيهًا للشراء و52.88 جنيهًا للبيع.

كما بلغ السعر في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) نحو 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 52.76 جنيهًا للشراء و52.86 جنيهًا للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي سجل الدولار نحو 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع.