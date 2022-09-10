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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| مفاجأة زوج المطربة بوسي لـ ضرتها.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح ستاد لوسيل

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها مفاجأة زوج المطربة بوسي لـ ضرتها، منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

ضرة المطربة بوسي.. على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية شهدت الساحة الفنية العديد من الأخبار والأحداث، ويعد أبرزها أزمة المطربة بوسي مع ضرتها وحرب الصور التى دارت بينهما بعد قيام هشام ربيع برد زوجته الأولى إلى عصمته، في حين قامت بوسي بنشر صور تجمعها بزوجها هشام ربيع لتثبت عدم انفصالها عنه وارتضاها بالوضع الراهن لتصبح الزوجة الثانية.

 

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

لا يزال خبر عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي إلى زوجته الأولى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رد غير متوقع حذفت زوجة هشام ربيع الأولى الفنانة بوسي من قائمة المتابعين عبر حسابها على إنستجرام في تصرف صادم للمتابعين، على الرغم من أنها كانت تتابعها حتى أمس.

 

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

ضرة المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. كانا حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عودة الأخير لزوجته الأولى التي تدعى منة محمد، وانتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

سنفتقدك جدا .. وفاة الفنان طارق هشام

وفاة الفنان طارق هشام.. أعلن المخرج عمر عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الفنان والمخرج طارق هشام.

 

بحضور السقا وكرارة.. لحظة عقد قران إسلام جمال

عقد قران الفنان إسلام جمال.. وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع والأهل والأصدقاء، داخل أحد الفنادق الخاصة في 6 أكتوبر.

 

بعد رفع الأذان.. كواليس عودة مجدي الشربيني للغناء مع أبنائه .. خاص

مطرب التسعينات الشهير مجدي الشربيني.. عاد مجددا للغناء منذ أول سبتمبر 2022 الجاري، بأغنية دقي يا مزيكا، مع ابناءه الأربعة، حيث أسسوا فريق غنائي يسمى خمسة وخميسة.

 

كلمات حزينة .. منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف

ظهور صديق نيرة أشرف (قتيلة جامعة المنصورة).. حالة كبيرة من الجدل حول الفنان الشاب محمد شبانة، بعد ظهوره المفاجئ بعد نحو 3 أشهر من مقتل صديقته.

 

ستاد نهائي مونديال ٢٠٢٢.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح "لوسيل" .. صور

تألق النجم الكبير عمرو دياب في حفل افتتاح ستاد لوسيل الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ المقامة في قطر .

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