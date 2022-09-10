أخبار الفن| مفاجأة زوج المطربة بوسي لـ ضرتها.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح ستاد لوسيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها مفاجأة زوج المطربة بوسي لـ ضرتها، منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ضرة المطربة بوسي.. على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية شهدت الساحة الفنية العديد من الأخبار والأحداث، ويعد أبرزها أزمة المطربة بوسي مع ضرتها وحرب الصور التى دارت بينهما بعد قيام هشام ربيع برد زوجته الأولى إلى عصمته، في حين قامت بوسي بنشر صور تجمعها بزوجها هشام ربيع لتثبت عدم انفصالها عنه وارتضاها بالوضع الراهن لتصبح الزوجة الثانية.

لا يزال خبر عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي إلى زوجته الأولى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رد غير متوقع حذفت زوجة هشام ربيع الأولى الفنانة بوسي من قائمة المتابعين عبر حسابها على إنستجرام في تصرف صادم للمتابعين، على الرغم من أنها كانت تتابعها حتى أمس.

ضرة المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. كانا حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عودة الأخير لزوجته الأولى التي تدعى منة محمد، وانتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة الفنان طارق هشام.. أعلن المخرج عمر عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الفنان والمخرج طارق هشام.

عقد قران الفنان إسلام جمال.. وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع والأهل والأصدقاء، داخل أحد الفنادق الخاصة في 6 أكتوبر.

مطرب التسعينات الشهير مجدي الشربيني.. عاد مجددا للغناء منذ أول سبتمبر 2022 الجاري، بأغنية دقي يا مزيكا، مع ابناءه الأربعة، حيث أسسوا فريق غنائي يسمى خمسة وخميسة.

ظهور صديق نيرة أشرف (قتيلة جامعة المنصورة).. حالة كبيرة من الجدل حول الفنان الشاب محمد شبانة، بعد ظهوره المفاجئ بعد نحو 3 أشهر من مقتل صديقته.

تألق النجم الكبير عمرو دياب في حفل افتتاح ستاد لوسيل الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ المقامة في قطر .