أخبار الفن| مفاجأة زوج المطربة بوسي لـ ضرتها.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح ستاد لوسيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها مفاجأة زوج المطربة بوسي لـ ضرتها، منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب
ضرة المطربة بوسي.. على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية شهدت الساحة الفنية العديد من الأخبار والأحداث، ويعد أبرزها أزمة المطربة بوسي مع ضرتها وحرب الصور التى دارت بينهما بعد قيام هشام ربيع برد زوجته الأولى إلى عصمته، في حين قامت بوسي بنشر صور تجمعها بزوجها هشام ربيع لتثبت عدم انفصالها عنه وارتضاها بالوضع الراهن لتصبح الزوجة الثانية.
تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها
لا يزال خبر عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي إلى زوجته الأولى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رد غير متوقع حذفت زوجة هشام ربيع الأولى الفنانة بوسي من قائمة المتابعين عبر حسابها على إنستجرام في تصرف صادم للمتابعين، على الرغم من أنها كانت تتابعها حتى أمس.
بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها
ضرة المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. كانا حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عودة الأخير لزوجته الأولى التي تدعى منة محمد، وانتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
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