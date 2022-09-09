عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

بوسي وضرتها
بوسي وضرتها

لا يزال خبر عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي إلى زوجته الأولى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رد غير متوقع حذفت زوجة هشام ربيع الأولى الفنانة بوسي من قائمة المتابعين عبر حسابها على إنستجرام في تصرف صادم للمتابعين، على الرغم من أنها كانت تتابعها حتى أمس. 

txt

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

txt

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها


واستقبلت بوسي خبر عودة هشام لزوجته بالقبلات والأحضان في صورة لها مع زوجها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

وأوضح "هشام" في تصريحاته لـ "عرب وود" ان بوسي تقبلت الأمر  والعلاقة بينهم طيبه ولم يحدث أي شيء".

بوسي وضرتها

زوجة هشام ربيع

نشرت منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى صورًا لهما سويا من شهر العسل بعد عودتهما، وصحبت الصور بأغنية "هو نفس الشوق"، وجاء ذلك بعدما نشر صور من عقد قرانهما.

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

اتتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بتلبس هوت شورت في البلكونة.. القبض على مسن يشير بايحاءات خارجة لجارته

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

موضوعات متعلقة

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

بلوك وحذف الصور.. تصرف مفاجئ من بوسي بعد عودة زوجها لضرتها

نظرا للإقبال الكبير.. أوبرا دمشق تعلن عن حفل آخر لـ هاني شاكر

الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب بكأس لوسيل.. فيديو

محمد رجب يصور مشاهد الونش على كورنيش المعادي

نشرة الفن.. تفاصيل زيارة الماركيزة لمصر وممثلة عربية تنبأت بخبر وفاة الملكة إليزابيث

فريق العمل .. منى فاروق تغازل عمرو دياب بفستان تايجر

ترشيحاتنا

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

وزير الصحة : وضع آلية لتحديث استراتيجية الاعتماد والجودة بالمنشآت الطبية

اكتساح أبيض.. الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات مع الهلال السعودي

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

أخبار الفن | القصة الكاملة لأزمة بوسي .. ميمي جمال: زوجي خاني

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

كاش مايوه مفاجأة .. ميريام فارس بإطلالة جريئة | شاهد

بالمايوه.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ