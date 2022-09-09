بحضور السقا وكرارة.. لحظة عقد قران إسلام جمال

عقد قران الفنان إسلام جمال.. وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع والأهل والأصدقاء، داخل أحد الفنادق الخاصة في 6 أكتوبر.

ورصدت عدسات المصورين لحظة عقد قران الفنان إسلام جمال على فتاة من خارج الوسط الفني، اليوم الجمعة 9 سبتمبر.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد قران الفنان إسلام جمال، من بينهم: (أمير كرارة، وأحمد السقا، ودياب وعمر السعيد).

عقد قران إسلام جمال

وحرص أصدقاء إسلام جمال على نشر صور وفيديوهات له من احتفاله معهم في الساعات الأخيرة قبل احتفاءه بكتب كتابه وزفافه في إحدى الأماكن المخصصة في مدينة 6 أكتوبر.

أعمال إسلام جمال

وشارك إسلام جمال في رمضان الماضي بمسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي، ووفاء عامر، وأنوشكا، ونور اللبنانية وغيرهم من النجوم.

كما ظهر في عدد من الأعمال الأخرى منها العائدون، وشارك مؤخرا في مسلسل قوت القلوب، ومن قبلها في الاختيار 3 وكوفيد 25 وغيرها من الأعمال الشهيرة.

عقد قران إسلام جمال