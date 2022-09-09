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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ستاد نهائي مونديال ٢٠٢٢.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح "لوسيل" .. صور

حفل عمرو دياب في
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل

تألق النجم الكبير عمرو دياب في حفل افتتاح ستاد لوسيل الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ المقامة في قطر .

أشعل الهضبة عمرو دياب، أجواء حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال وسط حضور جماهيري غفير بلغ ٨٠ ألف متفرج.

وامتزجت أهازيج جماهير الزمالك المصري وشقيقه الهلال السعودي مع صورت الهضبة الذي قدم فاصل من أروع أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي من الخليج إلى المحيط.

 

حفل عمرو دياب في افتتاح كأس لوسيل 

وظهر عمرو دياب وفرقته فوق مسرح مبهر تم تجهيزه خصيصا في جزء كبير من المدرجات الخلفية للمرمى الأيسر للاستاد وسط موثرات بصرية مبهرة غير مسبوقة.

وغنى عمرو دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل "يا أنا يالأ"، "انت الحظ"، "ب وح وب وك" ، "بحبه" "هتدلع"،وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهور الفريقين.

ووجه الهضبة تحية خاصة لجماهير الفريقين مؤكدا على أهمية العلاقات الطيبة بين جماهير الكرة العربية وهدف الرياضة في التقريب بين الشعوب.

حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
حفل عمرو دياب في افتتاح ستاد لوسيل
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