ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

ضرة المطربة بوسي.. على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية شهدت الساحة الفنية العديد من الأخبار والأحداث، ويعد أبرزها أزمة المطربة بوسي مع ضرتها وحرب الصور التى دارت بينهما بعد قيام هشام ربيع برد زوجته الأولى إلى عصمته، في حين قامت بوسي بنشر صور تجمعها بزوجها هشام ربيع لتثبت عدم انفصالها عنه وارتضائها بالوضع الراهن لتصبح الزوجة الثانية.

وبعد قيام بوسي بنشر صورها مع هشام ربيع قررت زوجته الأولى هي الأخرى نشر صور رومانسية بينها وبين زوجها، وبالفعل انتشرت تلك الصور على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وأشهرهم الصورة التى ظهرت فيها مع هشام ربيع أثناء عقد قرانهما مما اعتبره البعض أن هذا التصرف ما هو إلا كيد نساء وغيرة بينهما لتثبت كل واحدة حبها الشديد زوجها.



ضرة بوسي تخلع الحجاب

والغريب فى الصور التى قامت بنشرها ضرة بوسي هو استغنائها عن الحجاب بشكل مفاجىء، حيث من المعروف عن زوجة هشام ربيع الأولى التزامها بالحجاب منذ بداية زواجها، إلا أنها قررت فى الفترة الأخيرة الاستغناء عنه والظهور على مواقع التواصل الإجتماعي بدونه.

زوجة هشام ربيع بالحجاب

بالحجاب زوجة هشام ربيع الأولي





صورة ضرة بوسي بالحجاب

ومن خلال هذا التقرير تنشر صدى البلد مجموعة من الصور لضرة بوسي والتى كانت تظهر فيها بالحجاب قبل استغنائها عنه، وتظهر منة فى الصور بمظهر متغير تماما للصورة التى ظهرت بها منذ بداية أزمتها مع ضرتها بوسي.

زوجة هشام ربيع الأولي

زوجة هشام ربيع الأولي

بوسي ترد على أنباء انفصالها عن زوجها

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة. انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

زواج بوسي من هشام ربيع

وفي آخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى.

ضرة المطربة بوسي

ضرة المطربة بوسي

ضرة المطربة بوسي