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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : دينا الشربيني تفاجئ عمرو دياب بتصرف جريء .. عمر كمال يكشف سبب انفصاله عن هذه السيدة .. السقا يعاتب كرارة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية  نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

أحمد السقا يعاتب أمير كرارة : مبتسألش عليا ليه ؟


حرص الفنان أحمد السقا على حضور حفل زفاف الفنان الشاب اسلام جمال ، والذي أقيم ليلة امس بحضور عدد من الفنانين . 

وظهر الفنان أحمد السقا برفقة صديقه الفنان أمير كرارة فى الحفل من خلال فيديو تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي  ، وعاتبه بشكل ودي قائلاً : انت مبتسالش عليا ليه ؟ .. أبقي كلمني ، ليقوم بعد ذلك الصديقان بالتصوير معاً .

 

كامل العدد .. محمد عدوية يتألق فى حفله ببورسعيد

 

احيا الفنان محمد عدوية حفل غنائي ضخم ببورسعيد ، رافعاً شعار كامل العدد ، بعد الاقبال الجماهيري الضخم من قبل الحضور . 

وتأليق محمد عدوية بعدد من الاغاني الخاصة به ، بالإضافة الى عدد الشهيرة لوالده الفنان الشعبي أحمد عدوية . 

 

انا اللى هحاسب على الفاتورة.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

 

أعلن الفنان عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية عن سر انفصاله عن سيدة كان من المقرر أن تكلل علاقتهما بالزواج ، قبل ان يتم الانفصال بينهم .

وتابع عمر كمال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تفاعكلم : كان من المفترض أن أقوم بالإقدام على خطوة الزواج فى نهاية الصيف الحالى ، ولم يحدث توافق  .

 

محمد عشوب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام في ليبيا .. فيديو

 

حل الماكير الشهير محمد عشوب ضيفا على احدي البرامج التليفزيونية ، حيث كشف عن محاولة اغتيال الفنان عادل إمام فى ليبيا . 

وقال محمد عشوب ان الفنان عادل إمام كان معرض الى الاغتيال فى ليبيا ، بسبب مسرحية الزعيم . 

بعد مغازلتها له .. دينا الشربيني تفاجئ عمرو دياب بتصرف جريء

وبتتبع صفحة الفنانة دينا الشربيني اكتشف المتابعون قيامها بإعادة متابعة عمرو دياب بعد إلغائها لمتابعته منذ فترة طويلة وتحديدا بعد الإنفصال الذي وقع بينهما وسط تكتم شديد، إلا أنها بهذا التصرف جعل البعض يظن أن دينا الشربيني تحاول مغازلة عمرو دياب وكانت البداية يقيامها بغناء أغنية برج الحوت ثم إعادة متابعته على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام.

هالة صدقي: التكريم يمنح الفنان إرادة على رفض الاعمال المسئية لتاريخه

عبرت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها  عن مجمل أعمالها الفنية فى مهرجان الأقصر للسينما الافريقية .

وقالت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : التكريم يجعل الفنان يشعر بتقدير الجهد الذى بذله فى عمله ، فالأمر يسعدني . 

 

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