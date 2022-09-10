بعد مغازلتها له .. دينا الشربيني تفاجئ عمرو دياب بتصرف جريء

الفنانة دينا الشربيني فاجأت عددا كبيرا من جمهورها بغنائها أغنية “برج الحوت” للهضبة عمرو دياب، أثناء استضافتها فى برنامج معكم منى الشاذلي.

دينا الشربيني تغازل عمرو دياب







وقيام دينا بغناء هذه الأغنية تحديدا أثار الشكوك حولها من قبل متابعيها والذين فسروا هذا التصرف محاولة منها لمغازلة عمرو دياب مجددا ويبدو أن الجمهور كان على حق، عندما أكتشفنا قيام دينا الشربيني بتصرف جريء على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



دينا الشربيني تتابع عمرو دياب مجددا

دينا الشربيني تتابع عمرو دياب مجددا



وبتتبع صفحة الفنانة دينا الشربيني اكتشف المتابعون قيامها بإعادة متابعة عمرو دياب بعد إلغائها لمتابعته منذ فترة طويلة وتحديدا بعد الإنفصال الذي وقع بينهما وسط تكتم شديد، إلا أن بهذا التصرف جعل البعض يظن أن دينا الشربيني تحاول مغازلة عمرو دياب وكانت البداية يقيامها بغناء أغنية برج الحوت ثم إعادة متابعته على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

دينا الشربيني تتصدر التريند

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني لليوم الثاني، الترند، بعد التصريحات الجريئة، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج كعكم، وتحدثت دينا عن قصص حبها السابقة، وقالت :" بتعلم و بحاول مكررش الغلط، اللى قمت بيه قبل كده والإنسان بشكل عام بيعيش عشان يتعلم".

دينا تتحدث والشائعات



وكشفت دينا الشربيني، أن هناك شائعات كثيرة تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها لم تخرج فى فترة وتتحدث عن أشياء خاصة بها وذلك كان من أجل الحفاظ على الخصوصية الخاصة بها، “ وتقصد الحب الأخير و الإفصاح بالزواج من عمرو دياب، و الرد عليه بعد الحديث عنها فى الجونة وقال عليها دي فريق العمل”.

دينا الشربيني تصاب بكورونا

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها أصيبت بـ فيروس كورونا 5 مرات، وكل مرة كانت الإصابة أصعب من السابقة لها. وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن "الكورونا بتموت فيا"، "و جسمى بـ يستهبل، وكل مرة بيضعف عن المرة السابقة له".

دينا الشربيني تغزل عمرو دياب مع منى الشاذلي

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.