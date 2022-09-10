عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مغازلتها له .. دينا الشربيني تفاجئ عمرو دياب بتصرف جريء

دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب

الفنانة دينا الشربيني فاجأت عددا كبيرا من جمهورها بغنائها أغنية “برج الحوت” للهضبة عمرو دياب، أثناء استضافتها فى برنامج معكم منى الشاذلي.

دينا الشربيني تغازل عمرو دياب 


 

txt

عليا الطلاق أبوظ الجوازة.. انفصال المطربة بوسي بعد 100 يوم من زفافها

txt

هخلي اللى ميشتري يتفرج عليك .. طليقة أحمد الفيشاوي تهاجم مظهر شاهين


وقيام دينا بغناء هذه الأغنية تحديدا أثار الشكوك حولها من قبل متابعيها والذين فسروا هذا التصرف محاولة منها لمغازلة عمرو دياب مجددا ويبدو أن الجمهور كان على حق، عندما أكتشفنا قيام دينا الشربيني بتصرف جريء على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

دينا الشربيني تتابع عمرو دياب مجددا

دينا الشربيني تتابع عمرو دياب  مجددا


وبتتبع صفحة الفنانة دينا الشربيني اكتشف المتابعون قيامها بإعادة متابعة عمرو دياب بعد إلغائها لمتابعته منذ فترة طويلة وتحديدا بعد الإنفصال الذي وقع بينهما وسط تكتم شديد، إلا أن بهذا التصرف جعل البعض يظن أن دينا الشربيني تحاول مغازلة عمرو دياب وكانت البداية يقيامها بغناء أغنية برج الحوت ثم إعادة متابعته على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

دينا الشربيني تتصدر التريند

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني لليوم الثاني، الترند، بعد التصريحات الجريئة، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج كعكم، وتحدثت دينا عن قصص حبها السابقة، وقالت :" بتعلم و بحاول مكررش الغلط، اللى قمت بيه قبل كده والإنسان بشكل عام بيعيش عشان يتعلم".

دينا تتحدث والشائعات


وكشفت دينا الشربيني، أن هناك شائعات كثيرة تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها لم تخرج فى فترة وتتحدث عن أشياء خاصة بها وذلك كان من أجل الحفاظ على الخصوصية الخاصة بها، “ وتقصد الحب الأخير و الإفصاح بالزواج من عمرو دياب، و الرد عليه بعد الحديث عنها فى الجونة وقال عليها دي فريق العمل”.

دينا الشربيني تصاب بكورونا 

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها أصيبت بـ فيروس كورونا 5 مرات، وكل مرة كانت الإصابة أصعب من السابقة لها. وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن "الكورونا بتموت فيا"، "و جسمى بـ يستهبل، وكل مرة بيضعف عن المرة السابقة له".

دينا الشربيني تغزل عمرو دياب مع منى الشاذلي

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني دينا الشربيني تغازل عمرو دياب برج الحوت دينا الشربيني تتابع عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. وصلة رقص لـ منى فاروق في غرفتها على هذه الأغنية

عروس من خارج الوسط.. شاهد| الفنان إسلام جمال وزوجته في أول ظهور

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

بلوك وحذف الصور.. تصرف مفاجئ من بوسي بعد عودة زوجها لضرتها

نظرا للإقبال الكبير.. أوبرا دمشق تعلن عن حفل آخر لـ هاني شاكر

ترشيحاتنا

إعلامي سعودي: فوز الهلال طبيعي وأظهر الفارق بيننا وبين الزمالك.. فيديو

قبلة مفاجئة من سيدة لملك بريطانيا تشارلز تثير جدلاً واسعًا .. فيديو

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

تامر عاشور يتألق في حفل خرجي الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

الأبراج الأكثر حظا في شهر سبتمبر 2022 | فلوس وشغل وراحة بال

هيتعمل عليه شوربة نسانيس ..مطاردة كوميدية بين قرد وأهالى الأسكندرية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

بفستان برتقالي جرئ… ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة مثيرة| شاهد

خالد يوسف يحتفل بخطوبة ابن شقيقه .. صور

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ