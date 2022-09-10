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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد .. محمد عدوية يتألق فى حفله ببورسعيد

محمد عدوية
محمد عدوية

احيا الفنان محمد عدوية حفل غنائي ضخم ببورسعيد ، رافعاً شعار كامل العدد ، بعد الاقبال الجماهيري الضخم من قبل الحضور . 

وتأليق محمد عدوية بعدد من الاغاني الخاصة به ، بالإضافة الى عدد الشهيرة لوالده الفنان الشعبي أحمد عدوية . 

محمد عدوية 

مفاجأة للجمهور.. تفاصيل حفل محمد عدوية في بورسعيد غدا

محمد رمضان يعلن عن أغنية جديدة مع عدوية ونجله

مفاجأة للجمهور.. تفاصيل حفل محمد عدوية في بورسعيد غدا

اليوم.. أحمد عدوية يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

من ناحية اخري أعلن الفنان محمد رمضان، عن أغنية جديدة مع الفنان أحمد عدوية ومحمد عدوية ومن المقرر أن تكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "حبيبتى غريبة" وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر أن تحمل الأغنية العديد من المفاجآت.

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