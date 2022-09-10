كامل العدد .. محمد عدوية يتألق فى حفله ببورسعيد

احيا الفنان محمد عدوية حفل غنائي ضخم ببورسعيد ، رافعاً شعار كامل العدد ، بعد الاقبال الجماهيري الضخم من قبل الحضور .

وتأليق محمد عدوية بعدد من الاغاني الخاصة به ، بالإضافة الى عدد الشهيرة لوالده الفنان الشعبي أحمد عدوية .

محمد عدوية

من ناحية اخري أعلن الفنان محمد رمضان، عن أغنية جديدة مع الفنان أحمد عدوية ومحمد عدوية ومن المقرر أن تكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "حبيبتى غريبة" وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر أن تحمل الأغنية العديد من المفاجآت.