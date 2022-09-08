مفاجأة للجمهور.. تفاصيل حفل محمد عدوية في بورسعيد غدا

يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي جديد في بورسعيد غدا الجمعة، وقام بتحضير مفاجأة لجمهور بورسعيد من خلال غناء أحد الأغاني الجديدة ضمن ألبومه الجديد.

ومن المقرر أن يقدم عدوية، عدد من الأغاني التي يحبها جمهورها منها سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، وأن يقوم بغناء أغانيه الأخيرة.

من ناحية اخري أعلن الفنان محمد رمضان، عن أغنية جديدة مع الفنان أحمد عدوية ومحمد عدوية ومن المقرر أن تكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "حبيبتى غريبة" وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر أن تحمل الأغنية العديد من المفاجآت.