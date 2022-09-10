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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يعاتب أمير كرارة : مبتسألش عليا ليه ؟

كرارة والسقا
كرارة والسقا

حرص الفنان أحمد السقا على حضور حفل زفاف الفنان الشاب اسلام جمال ، والذي أقيم ليلة امس بحضور عدد من الفنانين . 

وظهر الفنان أحمد السقا برفقة صديقه الفنان أمير كرارة فى الحفل من خلال فيديو تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي  ، وعاتبه بشكل ودي قائلاً : انت مبتسالش عليا ليه ؟ .. أبقي كلمني ، ليقوم بعد ذلك الصديقان بالتصوير معاً .

عقد قران الفنان إسلام جمال.. وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع والأهل والأصدقاء، داخل أحد الفنادق الخاصة في 6 أكتوبر.

ورصدت عدسات المصورين لحظة عقد قران الفنان إسلام جمال على فتاة من خارج الوسط الفني، اليوم الجمعة 9 سبتمبر.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد قران الفنان إسلام جمال، من بينهم: (أمير كرارة، وأحمد السقا، ودياب وعمر السعيد).

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عقد قران إسلام جمال 

وحرص أصدقاء إسلام جمال على نشر صور وفيديوهات له من احتفاله معهم في الساعات الأخيرة قبل احتفاءه بكتب كتابه وزفافه في إحدى الأماكن المخصصة في مدينة 6 أكتوبر. 

 

أعمال إسلام جمال 

وشارك إسلام جمال في رمضان الماضي بمسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي، ووفاء عامر، وأنوشكا، ونور اللبنانية وغيرهم من النجوم. 

كما ظهر في عدد من الأعمال الأخرى منها العائدون، وشارك مؤخرا في مسلسل قوت القلوب، ومن قبلها في الاختيار 3 وكوفيد 25 وغيرها من الأعمال الشهيرة. 

 

السقا عمر كمال احمد السقا الفنان اسلام جمال عمر السعيد أمير كرارة وأحمد السقا إسلام جمال

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