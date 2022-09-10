محمد عشوب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام في ليبيا .. فيديو

حل الماكير الشهير محمد عشوب ضيفا على احدي البرامج التليفزيونية ، حيث كشف عن محاولة اغتيال الفنان عادل إمام فى ليبيا .

وقال محمد عشوب ان الفنان عادل إمام كان معرض الى الاغتيال فى ليبيا ، بسبب مسرحية الزعيم .

وتابع محمد عشوب قائلاً : ان هناك بعض الأشخاص حرضوا الرئيس معمر القذافي على اغتيال عادل إمام ، بعدما قالوا له ان يسخر من القذافي فى مسرحية الزعيم .

وأضاف محمد عشوب : ان الرئيس القذافي طلب من مساعديه ان يبلغوني بالتواصل مع عادل إمام لعرض المسرحية فى ليبيا ، وقد طلب المنتج ملبغ كبير نظير القيام بذلك ووافقوا ، الا انني علمت ذلك ان عرض المسرحية بغرض اغتيال عادل إمام عن طريق بعد الأشخاص الماجورين ، وتدخلت والغيت العرض .

تفاصيل الحياة الصحية لـ عادل إمام:

وكان قد رد شقيق الزعيم غاضبا على شائعات وفاة الزعيم عادل إمام التي باتت لا تنقطع من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام إمام في تصريحات لـ صدى البلد:" الزعيم بخير ولا صحة لتلك الشائعات، ونطلب من كل محبيه عدم الانسياق وراء هذه الشائعات.

وأكد “إمام” ان الزعيم يقضي وقتا رائعا مع أحفاده.

وكان قد كشف الفنان هاني رمزي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، قائلا: "الزعيم بصحة جيدة وكويس جدا وزي الفل"، متابعا:" عادل إمام داعم كبير لنا ومصدر سعادة للجميع".

وأضاف "هاني رمزي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عل قناة "دي إم سي"،: عادل إمام له مكانة كبيرة للغاية لدينا، وهو بمثابة الأب الروحي لكل الفنانين..كما أنه دائم السؤال عن الجميع".