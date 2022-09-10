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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي: التكريم يمنح الفنان إرادة على رفض الاعمال المسيئة لتاريخه

هالة صدقي
هالة صدقي

عبرت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها  عن مجمل أعمالها الفنية فى مهرجان الاقصر للسينما الافريقية . 

وقالت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : التكريم يجعل الفنان يشعر بتقدير الجهد الذى بذله فى عمله ، فالأمر يسعدني . 

وأضافت هالة صدقي : مهرجان الاقصر للسينما الافريقية هام بالنسبة لي لانه ولد فى توقيت صعب ، كما له أهمية كبيرة لأنه يربطنا بقارة افريقيا .

وتستكمل هالة صدقي : التكريم يدفع الفنان إلى الاستمرار في تقديم أعمال جيدة ، ويصبح لديه قوة إرادة فى رفض الأعمال التى تسىء الى تاريخك .

هالة صدقي أول المكرمين في الدورة الـ12 بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن أولي تكريمات الدورة الثانية عشرة، والتي ستقام في الفترة من 3 إلي 9 فبراير 2023 ، وصرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان قائلا : سنكرم النجمة المصرية هالة صدقي لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتي الآن ، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان قائلة : النجمة المصرية هالة صدقي يصل مجموع أعمالها الفنية حوالي ( 160 )عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح ، وهي فنانة متنوعة لها أسلوبها الخاص في التمثيل فهي تمتلك أدوات كثيرة كممثلة، ولديها قدرة فائقة علي التنوع والتلون وتقديم جميع الألوان الأدائية ما بين التراجيدي والكوميدي، وقدمت للسينما المصرية ما يزيد علي 30 فيلما،ومن أشهر أعمالها : الهروب ، قلب الليل ، يا دنيا يا غرامي ، هي فوضي ، إسكندرية نيويورك ، آخر ديك في مصر، وفي الدراما التليفزيونية قدمت أعمالا كثيرة متميزة منها : رحلة المليون ، سنبل بعد المليون ، أرابيسك ، زيزينيا ، شارع المواردي ، أوراق مصرية ، عرفة البحر ، عفاريت عدلي علام ، ونوس ، وقدمت أيضا عدد من العروض المسرحية تصل لـ ( 5 ) أعمال منها " 727" و" الصعايدة وصلوا " و" اعقل يا مجنون " ، وحصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلمها "آخر ديك فى مصر"، وذلك فى حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان جوائز السينما العربية ، وفي عام 2012 خاضت تجربة تقديم البرامج وذلك على قناة إم بي سي مصر وحمل البرنامج اسم «نواعم وبس».

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