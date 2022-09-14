السيطرة على حريق داخل محل كمبيوتر بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب في محل بيع أجهزة كمبيوتر بمدينة المنصورة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع كلية الآداب بالمنصورة، باندلاع حريق في محل بيع أجهزة كمبيوتر.

وانتقل ضباط مباحث القسم وضباط وافراد الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتبين أن الحريق شب بالعقار رقم 22 بشارع ربيع المتفرع من شارع كلية آداب، والمحل ملك "محمود م م، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة .