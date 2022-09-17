فى موسمه.. ضعي العنب على بشرتك وشاهدى ماذا يحدث

تحتاج أغلب الفتيات والسيدات إلى تفتيح البشرة نتيجة للتعرض للحرارة والاسمرار طول فصل الصيف فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع العنب على البشرة واتمتع بفوائد عدة.

العنب لتبييض البشرة :



وفقا لما نشره موقع هيلثي نقوم بإحضار العنب ونقوم بقطع الثمرة من المنتصف والمسح جيداً على البشرة مما يساعد جيداً في عملية تفتيح البشرة حيث أن مثل هذه المكونات ذات فائدة كبيرة للبشرة وتعمل على تغذيتها وتنظيفها.



جيد لصحة الجلد



يحتوي العنب على عدد لا بأس به من مضادات الأكسدة التي تزيد قوتها بمقدار 50 مرة و 20 مرة عن فيتامين ج وفيتامين هـ وتحمي البشرة من أضرار السموم والتلوث. مضادات الأكسدة من العنب الأحمر مفيدة أيضًا في إصلاح الكولاجين.



مكافح للشيخوخة

تحتوي بذور وجلد العنب الأحمر على ريسفيراترول ، وهو مركب يتحكم في عملية الشيخوخة. الريسفيراترول هو أحد مضادات الأكسدة الصلبة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.