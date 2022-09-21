تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تعد نظافة البشرة من الأمور شديدة الأهمية فهى لا تقتصر على غسل الوه بالماء والصابون بل هناك العديد من الأمور الأخرى التى يجب اتباعها فى نظافة البشرة.
ويعد الوجه من أكثر الأماكن الحساسة فى الجسم التى تتعرض لكمية كبيرة من التلوث لذا يجب الاهتمام بـ نظافة البشرة الخاصة به بشكل خاص.
وتكمن أهمية الاهتمام بـ نظافة البشرة فى الحصول على وجه صحى ومشرق وجذاب بدون مكياج وفى نفس التوقيت تساعد نظافة البشرة بشكل صحيح على حمايتها من مشاكل عديدة مثل البثور والحبوب والشيخوخة المبكرة.
قدم موقع “coastal-dermatology” عدة نصائح حول الطريقة الصحيحة للاهتمام بـ نظافة البشرة
- اختيار نوع غسول أو صابون مناسب لطبيعة الوجه والمشكلات الخاصة به حتى تتمكن من تنظيف البشرة بشكل جيد
- يجب شطف الوجه جيدا بالماء بعد تنظيف البشرة بالصابون أو الغسول
- لا تستخدم منتجات مجهولة المصدر أو مخزنة بشكل خاطئ فى تنظيف البشرة حتى لا تدمرها
- أصحاب البشرة الدهنية عليهم الاهتمام بـ تنظيف البشرة عدة مرات فى اليوم خلال الصيف.
- عند تنظيف البشرة يجب عدم استخدام الماء الساخن فالأفضل الفاتر أو البارد ويجب اختيار درجة حرارة المياه المناسبة لنوع البشرة والمشكلات التى تعانى منها مثلا الجافة تستخدم البارد.
- لا تلمس وجهك أبدًا قبل غسل اليدين حتى إن لم تكن متسختان لأن البكتيريا تكن غير مرئية فى اليد وتنتقل للوجه مما يزيد البثور والأمراض فى الوجه
- لا تقم بإزالة حب الشباب والبثور بإبرة الرؤوس السوداء ولا تعبث بهما نهائيا
- اغسل وجهك دائمًا قبل النوم بغض النظر عن مدى شعورك بالنعاس ومن الأفضل غسل وتطبيق الأدوية أو الكريمات الليلية قبل النوم بساعة واحدة للسماح للمنتجات بالامتصاص الكامل.
- غيّر غطاء الوسادة كثيرًا حتى لا تنتقل البكتيريا للوجه فهو من أسس نظافة الوجه والعينين.
- استخدم منتجات العناية بالبشرة الصحيحة والأنواع الطبية هى أفضل شئ لأن الأنواع التجميلية ليست فعالة غالبا أو لها اثار جانبية
- تجنب التونر القوي الذي يحتوي على الكحول الذي يزيل الزيوت الأساسية والضرورية من البشرة مما يتسبب في زيادة إنتاج الدهون لتعويض هذا الاختلاف.