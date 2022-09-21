تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تعد نظافة البشرة من الأمور شديدة الأهمية فهى لا تقتصر على غسل الوه بالماء والصابون بل هناك العديد من الأمور الأخرى التى يجب اتباعها فى نظافة البشرة.

ويعد الوجه من أكثر الأماكن الحساسة فى الجسم التى تتعرض لكمية كبيرة من التلوث لذا يجب الاهتمام بـ نظافة البشرة الخاصة به بشكل خاص.

وتكمن أهمية الاهتمام بـ نظافة البشرة فى الحصول على وجه صحى ومشرق وجذاب بدون مكياج وفى نفس التوقيت تساعد نظافة البشرة بشكل صحيح على حمايتها من مشاكل عديدة مثل البثور والحبوب والشيخوخة المبكرة.

تنظيف البشرة

قدم موقع “coastal-dermatology” عدة نصائح حول الطريقة الصحيحة للاهتمام بـ نظافة البشرة

اختيار نوع غسول أو صابون مناسب لطبيعة الوجه والمشكلات الخاصة به حتى تتمكن من تنظيف البشرة بشكل جيد

يجب شطف الوجه جيدا بالماء بعد تنظيف البشرة بالصابون أو الغسول

لا تستخدم منتجات مجهولة المصدر أو مخزنة بشكل خاطئ فى تنظيف البشرة حتى لا تدمرها

أصحاب البشرة الدهنية عليهم الاهتمام بـ تنظيف البشرة عدة مرات فى اليوم خلال الصيف.

البشرة الدهنية