جنايات الإسكندرية: إحالة أوراق شخصين للمفتي بتهمة الاتجار في الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق " ه.ن.ع" و " ع.ن.ع" ،الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، عقب ثبوت اتهامهما في الإتجار بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة.

بدأت وقائع القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022، عندما تلقى قسم شرطة العامرية اول إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات في نطاق دائرة القسم.



وعقب تقنين الاجراءات والتحريات، تبين لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "ه.ن.ع " و " ع.ن.ع"، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين علي عملائهم، وأثناء تسليمهم كمية لاثنين من عملائهم وعند القبض عليهم، ولكنهما لاذوا بالفرار.

وبتفتيش السيارة عثر علي حقيبة جلدية تحوي بداخلها علي 3 اسطوانات لمخدر الهيروين ،وكيس بداخله 23 لفافه هيروين مبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطه .

وتين من تقرير المعمل الكيماوي، أن عدد ثلاثة اسطوانات تزن 594,73 جرام ،وعدد الثلاثة وعشرون لفافه 102,39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهم وزنت 3,67جرام ،و 4,66 جرام ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي حدد جلسة نوفمبر للنطق في إعدامهم .