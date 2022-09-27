إقامة جنازة رسمية.. كيف أدى اغتيال شينزو آبي لرفع الحالة الأمنية باليابان؟

جدد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي اجراءات التدقيق في كنيسة التوحيد في اليابان، مع توجيه اتهامات بأن الطائفة تزرع روابط سياسية وتضغط على أعضائها للتبرع.

واستاء قاتل آبي المزعوم من الكنيسة بسبب التبرعات المدمرة التي قدمتها والدته ، وبحسب ما ورد استهدف السياسي الذي تم اغتياله بسبب صلاته بالمجموعة.

وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة حول التنظيم ، والجدل الذي أعقب مقتل آبي:

ما هي كنيسة التوحيد؟



تُعرف الكنيسة رسميًا باسم اتحاد الأسرة للسلام العالمي والتوحيد ، وقد تأسست في كوريا عام 1954 على يد صن ميونج مون.

وتشتهر بحفلات الزفاف الجماعية ، ويطلق على أعضائها أحيانًا اسم "مونيز".

ومع صعود المنظمة إلى الصدارة العالمية في السبعينيات والثمانينيات، أنتجت إمبراطورية تجارية بمليارات الدولارات تشمل البناء والغذاء والتعليم والإعلام وحتى نادٍ محترف لكرة القدم.

وبحلول وقت وفاة مون في عام 2012، ادعت الكنيسة أن لديها حوالي ثلاثة ملايين من أتباعها. لكن الخبراء يعتقدون أن العضوية انخفضت بشكل حاد من ذروة الثمانينيات إلى عدة مئات الآلاف.

وحصلت المجموعات التابعة للكنيسة على عناوين من متحدثين أقوياء على مر السنين - بما في ذلك آبي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وكلاهما لا ينتمي إلى الطائفة.

لماذا جددت وفاة آبي اجراءات التدقيق؟



كانت ممارسات الكنيسة ، ولا سيما ما يسمى بـ "المبيعات الروحية" للأشياء الدينية باهظة الثمن في اليابان ، مثيرة للجدل لسنوات.

وزعم أعضاء سابقون أنهم تعرضوا لضغوط لإنفاق مبالغ طائلة ، وهو ادعاء تنفيه الكنيسة.

لكن الاتهامات عادت إلى الظهور بعد أن تبين أن قاتل آبي المزعوم، تيتسويا ياماجامي، استاء من الكنيسة بسبب التبرعات الضخمة التي قدمتها والدته.

وبحسب ما ورد تركوا عائلته مفلسة، حيث تركت والدته أطفالها في بعض الأحيان بمفردهم وبدون طعام لحضور مناسبات الكنيسة.

ونفت كنيسة التوحيد في اليابان ارتكاب أي مخالفات ، وتعهدت الأسبوع الماضي بمنع أتباعها من تقديم تبرعات "مفرطة".

كيف ترتبط الطائفة الدينية بالسياسة؟



بعد وفاة آبي ، تصدرت الكشف عن العلاقات بين الكنيسة وعشرات من كبار السياسيين عناوين الصحف في اليابان.



وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بإجراء تحقيق خلص إلى أن حوالي نصف نواب الحزب الحاكم لهم صلات بالطائفة والجماعات المنبثقة عنها ، تتراوح من قبول دعم الحملة إلى حضور الاجتماعات ودفع الرسوم.



وقال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيميتسو موتيجي إن الحزب أخذ النتائج 'بجدية'.



وقال للصحفيين 'نشعر بالأسف بصدق وسنتأكد من أن الحزب لم يعد له أي علاقة على الإطلاق' بالكنيسة.



ماذا قالت الكنيسة؟



وأنكر الفرع الياباني لكنيسة التوحيد صلتها بـ مقتل آبي ، قائلة إن أعضاءها تلقوا تهديدات بالقتل منذ حادث الاغتيال.

وأكدت الكنيسة أن والدة ياماجامي عضوة، لكنها ترفض تحديد التبرعات التي قدمتها.

وقال توميهيرو تاناكا ، رئيس الكنيسة في اليابان، في يوليو: 'لا نعرف الظروف التي أدت إلى إفلاس هذه العائلة'.



وتقول تقارير إعلامية إن والدة قاتل شينزو ابي تبرعت بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ين (حوالي مليون دولار في ذلك الوقت).



وتنفي الكنيسة تعرض أعضائها للضغوط ، حيث قال ممثلها لوكالة فرانس برس إن 'وجهة نظرنا هي أن كل التبرعات قبل السماء يجب أن تُمنح بحرية'.



ما هو تأثير الفضيحة؟



أدى الكشف عن علاقات نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي بالكنيسة إلى الضغط على معدلات قبول كيشيدا، وتعهدت بأن أعضاء الحزب سيقطعون جميع العلاقات مع الطائفة.



لكن رئيس الوزراء الياباني الحالي يواجه مزيدًا من الجدل بشأن قراره اقامة جنازة رسمية لـ ابي، وهو حدث ممول من القطاع العام يتوقع أن يكلف حوالي 12 مليون دولار.



ويعارض حوالي 60 في المائة من اليابانيين القرار، وفقًا للاستطلاعات التي سبقت الجنازة.



ويعارض البعض إنفاق المال العام لتكريم سياسي، بينما يعتقد البعض الآخر أن الجنازة الرسمية تفرض الحداد العام أو تقلل من آراء آبي القومية.