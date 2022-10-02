أهم الأخبار الصباحية.. وفاة 4 أشخاص بسبب السرعة الزائدة وآخر أسفل الأسانسير.. سر خطير عن عادل إمام.. مقتل مشجعين في مباراة بأندونيسيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في أهم الأخبار الصباحية.

وداعًا لصراع التختة الأولى|اعرف القواعد المنظمة لجلوس الطلاب في المقاعد داخل الفصل



مصرع شاب أسفل أسانسير في سوهاج



بسبب السرعة الزائدة.. وفاة 4 أشخاص فى حادث بطريق طنطا بسيون



والدة ميار شريف: الجميع في مصر يهتم بكرة القدم فقط



بعد شائعة الزهايمر.. صفاء جلال تكشف سرا خطيرا عن عادل إمام



محذرا من زيادة السكان..عمرو أديب: كل 19 ثانية بيجيلنا طفل عايز رغفين فينو



بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد



علي جمعة: بعض الفقهاء أباحوا للمرأة لو ضربها زوجها أن تأتي بإخوتها لضربه



مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو



فرحة ما تمت.. هيام تخرج من المستشفى جثة هامدة قبل أن ترى مولودها|صور

