بعد شائعة الزهايمر.. صفاء جلال تكشف سرا خطيرا عن عادل إمام

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة صفاء جلال، وتحدثت معنا عن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وكشفت سر خطير عن الزعيم عادل إمام بعد شائعة الزهايمر، كما كشف عن أعمالها القادمة.



وعلى جانب أخر كانت قد نشرت الفنانة صفاء جلال تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تروى فيه مرورها بمرحلة الثانوية العامة وذلك تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقالت صفاء جلال: "بمناسبة نتيجة ثانوية عامة أنا فاكره اليوم ده كويس قوي طبعا كلكم فاكرين النتيجة كانت بتتقال في الراديو واللي يسمع رقمه كان بيطير من الفرحة أنا كنت مرعوبة مجموعي يطلع وحش روحت المدرسه وعرفت إني جايبه 72,5 كان ساعتها مجموع محترم واتكرمت في المدرسة وكان كل اصحابي ساقطين".

وأضافت صفاء جلال: "بس بردو مادخلتش الكلية اللي كنت بحلم بيها كانت سياحة وفنادق والفرق كان ضعيف جدا ودخلت بعدها كليات كتير لحد ما اتخرجت من كلية آداب لكن الدنيا وديتني سكة تانية وبقيت ممثله بقول الكلام ده لأولادنا ثانوية عامة مش نهاية المطاف شوف نفسك في إيه واعمل إللي بتحبه".