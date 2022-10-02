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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. وفاة 4 أشخاص فى حادث بطريق طنطا بسيون

وفاة 4 ضحايا في نزيف
وفاة 4 ضحايا في نزيف الاسفلت بشوارع الغربية

أفادت مصادر مسئوله بمديرية الصحة بالغربية اليوم  بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم من المصابين بحادث تصادم طريق" طنطا _بسيون" بعدما  لفظوا انفاسهم الأخيرة أثناء محاولات اسعافهم بالمستشفى بينهم سيدة وطفلة صغيرة وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

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وتابعت المصادر الطبية أنه  يوجد حالات خطيرة بين المصابين، وجار التعامل معها.
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا – بسيون" أسفر عن وقوع عدد كبير من المصابين.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية إلى  مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 14 مواطنا من جراء الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا لإسعافهم، وجارى رفع حطام الحادث، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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IMG-20221001-WA0143
IMG-20221001-WA0142
IMG-20221001-WA0142
الغربية محافظ الغربية وفاة 4 اشخاص سيارات ربع نقل طنطا بسيون حادث تصادم

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