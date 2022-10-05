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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعود لشراء تويتر مرة أخرى مع عرض الـ44 مليار دولار.. وشاومي تطلق رسميا هواتف Xiaomi 12T

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

إيلون ماسك يعود لشراء تويتر مرة أخرى مع عرض الـ44 مليار دولار..تفاصيل

 

عدل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك عن قراره بالانسحاب من صفقة شراء شركة تويتر Twitter ، ليعود مرة أخرى إلى الصفقة وبنفس العرض الذي تم الاتفاق عليه للمرة الأولى، والمقدر بـ 44 مليار دولار أمريكي، و 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

 

شاومي تطلق رسميا هواتف Xiaomi 12T بميزات جبارة وكاميرا 200 ميجا بيكسل


أعلنت شركة شاومى الصينية رسميا عن سلسلة هواتف الرائدة Xiaomi 12T ، والتى تأتى بمواصفات عملاقة، خاصة بعد حصول هاتف Xiaomi 12T Pro على مستشعر للكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.

 

لمنع المتطفلين من انتهاك خصوصيتك .. ميزة جبارة من واتساب قريبا


يحصل مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp قريبا على أهم ميزة للخصوصية والتي ينتظرها المستخدمون بفارغ الصبر، والتي ستمنع المتطفلين من التقاط "سكرين شوت" للصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدمين داخل المحادثات.

 

تسريبات تكشف اعتزام سامسونج إطلاق هاتف شبابي بسعر رخيص.. مواصفات


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الممتازة ، حيث سيتم إصدار الهاتف بسعر رخيص للمنافسة مع هواتف شاومي وأوبو للفئة المتوسطة.

 

نهاية شواحن آبل.. ماذا سيحدث لمستخدمي آيفون وآيباد؟.. تفاصيل


ينتظر مستخدمو أجهزة آبل مستقبلا قاتما بالنسبة لمصير شواحن وكابلات أجهزتهم المختلفة، بعد الموافقة المبدأية التي أقرتها المفوضية الأوروبية اليوم للبدء في تنفيذ التشريعات الخاصة بقرار توحيد الشواحن، والذي سيجبر شركة آبل على تغيير شواحنها الخاصة.


تتفوق على iPhone 14.. تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف Galaxy S23
 

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Galaxy S23 الرائدة التي ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستحصل على عدد من الترقيات الجديدة والتحسينات التي ستمكن الهواتف من المنافسة على أفضل هواتف رائدة في الأسواق، كما سيرشحها أيضا للمنافسة بل والتفوق على هواتف iPhone 14.

 

 

 


 

 

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