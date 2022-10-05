أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعود لشراء تويتر مرة أخرى مع عرض الـ44 مليار دولار.. وشاومي تطلق رسميا هواتف Xiaomi 12T

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

عدل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك عن قراره بالانسحاب من صفقة شراء شركة تويتر Twitter ، ليعود مرة أخرى إلى الصفقة وبنفس العرض الذي تم الاتفاق عليه للمرة الأولى، والمقدر بـ 44 مليار دولار أمريكي، و 54.20 دولارًا للسهم الواحد.



أعلنت شركة شاومى الصينية رسميا عن سلسلة هواتف الرائدة Xiaomi 12T ، والتى تأتى بمواصفات عملاقة، خاصة بعد حصول هاتف Xiaomi 12T Pro على مستشعر للكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.



يحصل مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp قريبا على أهم ميزة للخصوصية والتي ينتظرها المستخدمون بفارغ الصبر، والتي ستمنع المتطفلين من التقاط "سكرين شوت" للصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدمين داخل المحادثات.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الممتازة ، حيث سيتم إصدار الهاتف بسعر رخيص للمنافسة مع هواتف شاومي وأوبو للفئة المتوسطة.



ينتظر مستخدمو أجهزة آبل مستقبلا قاتما بالنسبة لمصير شواحن وكابلات أجهزتهم المختلفة، بعد الموافقة المبدأية التي أقرتها المفوضية الأوروبية اليوم للبدء في تنفيذ التشريعات الخاصة بقرار توحيد الشواحن، والذي سيجبر شركة آبل على تغيير شواحنها الخاصة.

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Galaxy S23 الرائدة التي ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستحصل على عدد من الترقيات الجديدة والتحسينات التي ستمكن الهواتف من المنافسة على أفضل هواتف رائدة في الأسواق، كما سيرشحها أيضا للمنافسة بل والتفوق على هواتف iPhone 14.



