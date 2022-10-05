إيلون ماسك يعود لشراء تويتر مرة أخرى مع عرض الـ44 مليار دولار..تفاصيل

عدل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك عن قراره بالانسحاب من صفقة شراء شركة تويتر Twitter ، ليعود مرة أخرى إلى الصفقة وبنفس العرض الذي تم الاتفاق عليه للمرة الأولى، والمقدر بـ 44 مليار دولار أمريكي، و 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية فإن إيلون ماسك قدم اقتراحا بالرجوع للصفقة مرة أخرى، في رسالة إلى شركة تويتر أمس، وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، في الوقت الذي يرى فيه المحللون بأن ماسك استشعر الخطر بأن المحكمة لن تحكم لصالحه.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 22 ٪ لتصل إلى 52 دولارًا عند الإغلاق في بورصة نيويورك بعد قرار ماسك الرجوع للصفقة مرة أخرى، حيث قالت شركة تويتر إنها تلقت الرسالة وتعتزم إغلاق الصفقة بالسعر المتفق عليه ، دون التعليق على كيفية ردها على إيلون ماسك.

وفقا لـ بلومبرج فإن فريق إيلون ماسك القانوني شعر بأن القضية لا تسير على ما يرام ، حيث انحازت المحكمة إلى تويتر، رغم الشهادة التى أدلى بها بيتر مادج زاتكو، المدير السابق في وحدة الأمن السيبراني في شركة تويتر، والذي اتهمها بأنها طردته بعد فضحه عددا من الأخطاء الكارثية في الشركة، حيث قال إن تويتر تعاني من مشاكل أمنية وسيبرانية كبيرة تشكل تهديدًا للمعلومات الشخصية للمستخدمين ، ومساهمي الشركة ، ووكذلك الأمن القومي.

ومؤخرا، صوت مساهمو شركة تويتر لصالح العرض الذي قدمه يلون ماسك في أبريل الماضي، والمقدر بـ 44 مليار دولار لشراء تويتر، وذلك لإجباره على إتمام صفقة الشراء التي يحاول الانسحاب منها.

وقرر مساهمو تويتر تجاهل كل الحجج التي قدمها إيلون ماسك خلال الفترة الماضية للانسحاب من صفقة شراء تويتر، حيث صوت المساهمون بالموافقة على العرض المقدم من ماسك، والصفقة المقدرة بـ 44 مليار دولار، مع قيمة 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

وفي الرسالة ، كتب محامو ماسك أنهم "يعتزمون المضي قدمًا في إغلاق الصفقة المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج في 25 أبريل 2022 ، وفقًا للشروط والخاضعة للشروط المنصوص عليها فيها".

وكان ماسك قد أرسل لأول مرة خطابًا لإنهاء الصفقة في يوليو الماضي ، زاعمًا أن تويتر انتهك الاتفاقية من خلال التضليل بعدد حسابات البريد العشوائي المزيفة على نظامها الأساسي، مما جعل تويتر تقرر مقاضاة ماسك لإكمال عملية الاستحواذ ، متهمة إياه باستخدام الروبوتات كذريعة للخروج من صفقة الصفقة، لإعادة الشراء بسعر أقل.

التغييرات التي سيجريها إيلون ماسك على تويتر بعد رجوعه

وقال ماسك، عند إعلانه شراء تويتر لأول مرة، إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة ، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم فيه مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية"، كما وعد بجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة ، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي ، وإلغاء قفل تويتر ومنع الحسابات العشوائية.

ويعتزم إيلون ماسك استحداث زر تعديل على التغريدات ، وهو طلب ميزة قديم اختلف عليه الكثيرون سابقا، كما سيقرر تفعيل إجراء الحظر المؤقت بدلاً من الحظر الدائم.

كما يعتزم ماسك فتح "الصندوق الأسود" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تقود تغذية تويتر حتى يكون لدى الناس المزيد من الشفافية حول سبب انتشار بعض التغريدات على تويتر واختفاء البعض الآخر.