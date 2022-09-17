أصدقاء مقربون من إيلون ماسك نصحوه بعدم شراء تويتر.. تفاصيل

كشفت تقارير أن أصدقاء الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك نصحوه بعدم شراء شركة تويتر عندما أبلغهم نيته شراء الشركة، وبمجرد أن أدركوا أنه جاد بشأن الاستحواذ طلبوا منه التريث وأبلغوه معارضتهم للأمر .

وقالت مصادر مقربة من “دائرة إيلون ماسك” لـ Axios إنهم حاولوا إقناع إيلون ماسك بالتخلي عن فكرة شراء شركة تويتر ونصحوه بالتراجع قبل أن يقرر هو التراجع والانسحاب بشكل رسمي من صفقة إتمام شراء تويتر.

وصرح الملياردير الأمريكي ريد هوفمان، صديق إيلون ماسك، والمؤسس الشريك لشركة LinkedIn لـ Axios أنه رد فعله عندما أخبره ماسك بشراء تويتر كان ، "يا إلهي ، مشكلة كبيرة أخرى"، ونصحه بالتراجع فورا عن الفكرة في البداية.

وأكد هوفمان أن هناك عدد من الأصدقاء الآخرين لـ ماسك أخبروه أيضا بالتراجع عن شراء تويتر عندما طرح الفكرة في البداية، وأنهم كانوا قلقين بشأن كيفية استحواذ على شركة كبيرة مثل تويتر، ونصحوه بالتركيز على شركاته SpaceX و Tesla، وفقا لـ فوربس.

وأخبر هوفمان أكسيوس بأن شركة Greylock Partners رفضت المشاركة في تمويل صفقة شراء تويتر ، ولكنها أعرب عن تفاؤلها حول قدرة إيلون ماسك في قيادة تويتر ، وأنه سيديرها بشكل جيد.

وأعلن إيلون ماسك في 4 أبريل الماضي ، شرائه حصة تقد بـ 9.2 ٪ من أسهم تويتر، ثم في وقت لاحق من الشهر، أكد أن شركة تويتر قد وافقت على العرض المقدم منه لشرائها بقيمة 44 مليار، وذلك قبل أن يقرر في يوليو الماضي لأول مرة انسحابه من الصفقة مبررا تضليل تويتر له من خلال تقديمها معلومات غير دقيقة للحسابات العشوائية الموجودة على المنصة.

ومنذ أيام، صوت مساهمو شركة تويتر لصالح العرض الذي قدمه إيلون ماسك في أبريل الماضي، والمقدر بـ 44 مليار دولار لشراء تويتر، وذلك لإجباره على إتمام صفقة الشراء التي يحاول الانسحاب منها، وذلك بعد المحاولة الثالثة لانسحاب إيلون ماسك من إنهاء صفقة الشراء .