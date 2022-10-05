تسريبات تكشف اعتزام سامسونج إطلاق هاتف شبابي بسعر رخيص.. مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الممتازة ، حيث سيتم إصدار الهاتف بسعر رخيص للمنافسة مع هواتف شاومي وأوبو للفئة المتوسطة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم من المحتمل أن يتم إصداره تحت اسم Galaxy A54، وسيحصل على تصميم شبابي أنيق، مع عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة في الأداء والكاميرا مع بطارية عملاقة.

وفقا للتسريبات فإن هاتف سامسونج Galaxy A54 قد يأتي بشاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.73 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف سامسونج القادم Galaxy A54 ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف سامسونج القادم Galaxy A54 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765G 5G

من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وتقنيات NFC و Bluetooth و GPS ، وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير.