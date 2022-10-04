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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتفوق على iPhone 14.. تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف Galaxy S23

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف Galaxy S23

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Galaxy S23 الرائدة التي ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستحصل على عدد من الترقيات الجديدة والتحسينات التي ستمكن الهواتف من المنافسة على أفضل هواتف رائدة في الأسواق، كما سيرشحها أيضا للمنافسة بل والتفوق على هواتف iPhone 14. 

 

وبحسب موقع Trusted Reviews فإن سامسونج قد رفعت القدرة الخاصة ببطاريات هواتفها Galaxy S23 حيث سيحتوي هاتف Galaxy S23 Plus على بطارية سعة 4700 مللى أمبير في الساعة، وذلك بزيادة كبير قدرها 200 مللى أمبير عن سابقه. 

    

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ومن المقرر أن يظل هاتف Galaxy S23 Ultra الأعلى في المجموعة على نفس البطارية التي حصل عليها سابقه Galaxy S22 Ultra، كما سيحتوي هاتف Galaxy S23 الأساسي على بطارية 4500 مللى أمبير. 

 

وستأتي هواتف سامسونج Galaxy S23 على معدل شحن بقوة 25 واط فقط مثل هواتف Galaxy S22 Ultra للعام السابق، حيث نفت التقارير أن سامسونج سترفع معدل الشحن إلى 45 واط، حيث ستقوم سامسونج بتحسين دورة الشحن بشكل كبير للهواتف مما يحافظ على عمر البطارية.   

 

ومن أبرز الميزات التي ستحصل عليها هواتف Galaxy S23 هي الكاميرا المحسنة، والتي ستقدم لأول مرة مستشعرات رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل، كما يمكن أن يكون أحد التحسينات الملحوظة هي كاميرا سيلفي جديدة ومحسنة بدقة 4K ومجهزة بدقة 12 ميجابكسل.

 

 وفقا للموقع أن كلاً من هاتفي Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 سيحتويان على نفس الكاميرات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مثل سابقيهما، إلا أن هاتف Galaxy S23 Ultra الرائد سيأتي بمستشعرات مختلفة للكاميرا الواسعة والمقربة. 

 

وستقدم هواتف سامسونج  Galaxy S23  بشاشة نوع Dynamic AMOLED، قياس 6.9 بوصة، بدقة عرض 1440 x 3200 بيكسل، كما ستعمل الهواتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 والذي ستطلقه شركة كوالكوم الأمريكية قريبا مع تحسينات عظيمة تتفوق على النسخ السابقة. 

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