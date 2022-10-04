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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنع المتطفلين من انتهاك خصوصيتك .. ميزة جبارة من واتساب قريبا

لمنع المتطفلين من
لمنع المتطفلين من انتهاك خصوصيتك.. ميزة جبارة من واتساب قريب

يحصل مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp قريبا على أهم ميزة للخصوصية والتي ينتظرها المستخدمون بفارغ الصبر، والتي ستمنع المتطفلين من التقاط "سكرين شوت" للصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدمين داخل المحادثات. 

وبحسب تقرير صادر عن WaBetaInfo المتخصص في رصد الميزات التجريبية في تطبيق واتساب، تم التأكيد على أن ميزة منع التقاط سكرين شوت ستتوفر للمستخدمين خلال الأيام المقبلة، حيث ظهرت الميزة أخيرا في إصدار تجريبي للتطبيق. 

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ولن يتمكن المستخدمون من التقاط سكرين شوت أو لقطات شاشة للعرض، و في حالة محاولة التقاط سكرين شوت ، ستكون الصورة سوداء، كما أنه بمجرد تمكين الميزة ، لا يمكن للمستخدمين "التقاط سكرين شوت بسبب سياسة الأمان. 

وحتى إذا استخدم بعض الأشخاص ملحقات جهات خارجية لتتمكن من تجاوز سياسة الأمان ، فستظل الصورة دائمًا سوداء،  حيث لا يزال بإمكان المستلم التقاط سكرين شوت للمحادثات حتى لو كانت تحتوي على بعض الرسائل المختفية، هذا لأن الميزة الجديدة تقتصر فقط على عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة. 

ولا يمكن إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو أو تصديرها أو حفظها مرة واحدة، ولكن ، لا يزال بإمكان المستلم التقاط صورة باستخدام هاتف ذكي ثانوي، لذلك ، يُنصح دائمًا بتوخي الحذر عند إرسال رسائل العرض مرة واحدة.

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