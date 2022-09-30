واتساب يقدم 5 خصائص جديدة لمستخدميه

قام تطبيق واتساب WhatsApp، مؤخرا بتحديث ميزاته، لتلبية احتياجات مستخدميه في جميع أنحاء العالم، حيث أعلن في الآونة الأخيرة، عن ميزة جديدة تسمح بإجراء مكالمات جماعية بما يصل إلى 30 مشترك، إلى جانب ميزة رابط المكالمات التي تمكن المستخدمون من الانضمام إلى مكالمة جماعية جارية بالنقر على رابط Url.

وبحسب ما ذكره موقع "zeenews" الهندي، يعمل واتساب على العديد من الميزات الإضافية، طرح منها 5 مميزات جديدة في الهند، حيث حصل مستخدمو هواتف آيفون وأندرويد بالبلاد على هذه الميزات عبر التحديثات الأخيرة للتطبيق.

وتعد الهند هي أكبر أسواق واتساب منذ إطلاقه بشكل رسمي في البلاد في عام 2010، حيث تضم المنصة التراسل حاليا قاعدة مستخدمين كبيرة تقترب من حاجز النصف مليار شخص، ووفقا للتقارير الاخيرة، أصبح لدى واتساب حوالي 490 مليون مستخدم في الهند، من بين أكثر من 2 مليار مستخدم نشط على مستوى العالم.

5 ميزات جديدة تصل مستخدمي واتساب على أندرويد وآيفون



1. فرز الدردشات بفلتر غير مقروء: أصبح بإمكان مستخدمو واتساب حاليا، فرز وعرض جميع الرسائل غير المقروءة على التطبيق، وللبحث عن الرسائل غير المقروءة على هواتف آيفون، قم بالتمرير لأعلى في قائمة دردشات واتساب لاظهار شريط البحث المخصص، ثم اضغط على أيقونة عامل التصفية غير المقروءة، وبعد ظهور النتائج التي تبحث عنها قم بالنقر مرة أخرى على الأيقونة لإيقاف تشغيل الميزة.



وبالنسبة المستخدمة أندرويد، كل ما عليهم فعله هو النقر فوق شريط البحث بتطبيق واتساب، ثم الضغط على خيار غير مقروءه أو Unread، ولإيقاف تشغيل الفلتر، يمكنهم النقر على زر الإغلاق X أو الرجوع للخلف.

ويتوفر عامل التصفية الجديد أيضا، لمستخدمي إصدار الويب من واتساب WhatsApp Web، حيث يمكنهم النقر فوق رمز التصفية غير المقروء على يمين شريط البحث.

2. التراجع عن "الحذف من أجلي" : لنفترض أنك حذفت رسالة عن طريق الخطأ على تطبيق واتساب باستخدام ميزة "الحذف من أجلي"، ففي هذه الحالة، سيعرض لك النظام الأساسي للتطبيق إشعارا / أو شريط المزايا السريع، لبضع ثوان، يحمل رسالة تقول "تم حذف الرسالة لدي" بإضافة إلى زر التراجع عن الحذف، ونظرا لأن الإشعار سيكون متاحا فقط لبضع ثوانٍ، يحتاج المستخدم إلى النقر على خيار "تراجع" خلال هذا الإطار الزمني لاستعادة الرسالة المحذوفة.

3. معاينة الروابط: في الوقت الحالي يمكن لمستخدمي واتساب الذين حصلوا على أحدث إصدار من التطبيق، رؤية معاينة ارتباط أو عنوان url قد تم مشاركته عبر تحديثات الحالة بواسطة جهات اتصالك على التطبيق.

4. ترك مجموعة سرا: قام واتساب مؤخرا بتعديل ميزة إشعار خروج المجموعة والذي يظهر عادة عند مغادرة أحد الأعضاء للدردشة المشارك بها، ولكن مع التغيير الجديد سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط عندما يقوم أحد الأعضاء بترك تلك المجموعة.

5. خيار "حذف للجميع": الآن يمكن لمسؤولي المجموعات على تطبيق واتساب حذف رسائل المشاركين المزعجين بالمجموعة، وفي الوقت نفسه، سيظهر لجميع المشاركين من أعضاء المجموعة من قام بحذف الرسالة.