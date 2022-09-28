واتساب يتوقف نهائيا على هذه الأجهزة الشهر المقبل.. هل هاتفك من بينهم؟

اعتبارا من الشهر المقبل، لن يتمكن بعض مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، من إرسال رسائل على أجهزتهم، وذلك لأن خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا Meta، قررت قطع الدعم عن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أندرويد وiOS.

وبحسب ما ذكرته صفحة الدعم الخاصة بالخدمة، سيبدأ واتساب في إزالة الدعم عن أجهزة آيفون وأندرويد القديمة إلى الأبد، اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل، وسيتعين على المستخدمين المتأثرين تحديث هواتفهم من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الفورية الشهير.

الأجهزة المتأثرة بهذا القرار

قالت "ميتا" الشركة الأم لـ "واتساب"، إنها لن تدعم الأجهزة التي لا تعمل على نظام التشغيل iOS 12 أو إصدار أحدث، فإذا كنت تستخدم هذه الطرازات القديمة من آيفون: iPhone 4 أو 4s أو 5 أو 5c، فلن تتمكن من استخدام التطبيق بعد تاريخ 24 أكتوبر المقبل، نظرا لأن هذه الأجهزة لا يمكنها تشغيل أي نظام تشغيل آخر أصدرته شركة آبل.

وإلى جانب هواتف آيفون، تأتي بعض الأجهزة القديمة المتأثرة، تلك التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد أيضا، وللاستمرار في استخدام الخدمة سيتعين عليك استخدام هاتف جديد يعمل بتحديث "أندرويد 4.1".

ومن غير الواضح كم عدد المستخدمين الذين سيتأثرون بهذا التطور من واتساب، من بين مستخدميه البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم حول العالم.

جدير بالذكر أنه من الشائع جدا أن تتوقف التطبيقات عن دعم نماذج أنظمة التشغيل القديمة، فإن القرار بشأن موعد إيقاف طرح التحديثات للإصدارات الأقدم من أنظمة التشغيل هو قرار صعب يتعين على الشركات الكبرى المطورة للبرامج اتخاذه.

ويقول بعض مراقبي الصناعة، إنه تم بالفعل إخطار مالكي الأجهزة المتأثرة بالإغلاق الوشيك، حيث ظهرت بعض التنبيهات لمالكو أجهزة آبل المتأثرة، تقول: "قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام واتساب، حيث سيتوقف واتساب عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022".