قم بتحديث واتساب فورا.. ثغرات أمنية خطيرة تخترق بياناتك

كشف خبراء في الأمن الإلكتروني ضرورة القيام بتحديث تطبيق واتساب WhatsApp فورا، وذلك بعد اكتشاف عدد من الثغرات الخطيرة التي يمكنها اختراق جميع بيانات المستخدمين الحساسة عن بعد من مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.

وبحسب المتخصصين في موقع Lifehacker فإنه يجب على جميع المستخدمين التأكد من تحديث تطبيق واتساب WhatsApp في هواتفهم، حيث أعلن واتساب منذ ساعات عن إصلاح الثغرات ولكن على الرغم من ذلك فإن المستخدمين الذين لا زالوا على الإصدارات القديمة معرضون للاختراق في أى لحظة.

وفقا للموقع فإن جميع مستخدمي تطبيق واتساب لهواتف أندرويد الذين لا يزالوا على إصدار (2.22.16.12.) معرضون للاختراق ويجب عليهم تحديث واتساب الخاص بهم فورا، كما أن مستخدمي واتساب لهواتف آيفون الذين لا يزالوا على تحديث ( 2.22.15.9) فهم معرضون للخطر أيضا.

أما بالنسبة لمستخدمي واتساب من هواتف أندرويد الذين على تحديث ( 2.22.19.76 ) فإن هواتفهم آمنة من تأثير الثغرات، كما أن مستخدمي واتساب لهواتف آيفون الذين على تحديث ( 2.22.19.78 ) فإن هواتفهم آمنة ولا يحتاجون للتحديث في الوقت الحالي.

كيفية تحديث واتساب على آيفون و أندرويد



تحديث واتساب على أندرويد

على نظام أندرويد ، انتقل إلى متجر Play ، واضغط على أيقونة ملفك الشخصي ، ثم اضغط على إدارة التطبيقات والجهاز.

ابحث عن واتساب أو WhatsApp Business ، ثم انقر على "تحديث" إذا كان متاحًا، وإذا قمت بتشغيل "تمكين التحديث التلقائي" ، فربما يكون أندرويد قد قام بالفعل بتحديث واتساب نيابة عنك.

تحديث واتساب على آيفون

على هاتفك الآيفون، افتح App Store ، ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي، واسحب لأسفل على الصفحة للتحديث ، ثم تحقق من قائمة تحديثات التطبيق لمعرفة ما إذا كان واتساب متاحًا.

إذا كان التحديث متاحا ، انقر على "تحديث" مرة أخرى ، وإذا تم تشغيل "تحديثات التطبيق" ضمن "التنزيلات التلقائية" في الإعدادات ثم متجر التطبيقات ، فربما قد يكون هاتفك الآيفون، قد قام بتحديث واتساب من تلقاء نفسه.

ومن خلال الثغرات - التى أعلن واتساب منذ ساعات إصلاحها - ، يمكن للهاكرز استغلالها بالقيام بعدد من الأشياء الآتية : نشر البرامج الضارة ، سرقة البيانات الحساسة، مراقبة أنشطة المستخدم ، واختراق الجهاز بالكامل، وبمجرد الرد على مكالمة هاتفية لأحد الهاكرز ، سيتم تشغيل كود واتساب السري تلقائيًا على أجهزته.

وفقًا لتقرير GBHackers ، تتضمن الثغرات الأمنية تفاعل المستخدم وتسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد من قِبل الجهات الفاعلة في التهديد، وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد عند تلقي ملف فيديو تم إنشاؤه