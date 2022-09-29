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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضربة جديدة لزووم.. تغييرات ضخمة تصل الواتساب قريبا

واتساب
واتساب

أفادت أحدث التقارير التقنية، بأن واتساب WhatsApp، يعمل على ميزتين جديدتين من شأنهما تحسين مكانة تطبيق التراسل الأشهر في مجال مكالمات الفيديو الجماعية، حيث تخطط منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا"، لسحب البساط من منافسيها من خلال منح المستخدمين بعض المزايا المهمة بدلا من الذهاب إلى التطبيقات الأخرى الموجودة على الساحة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن ميزتين جديدتين ستصلان لمستخدمي واتساب قريبا، الأولى من شأنها أن تسهل على المستخدمين الانضمام إلى مكالمات الصوت والفيديو الجارية على التطبيق، والأخرى ستتيح لهم الالتحاق بمكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا.

 

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ميزة روابط المكالمات
 

سيتمكن مستخدمو واتساب من إنشاء روابط URL مخصصة لمحادثات الفيديو أو الصوت الجماعية على التطبيق ومشاركتها بسهولة على الأنظمة الأساسية الأخرى، مما يسهل على الآخرين الانضمام إلى مكالمة جارية، مما يسهل عليهم النقر على الرابط المتاح للانضمام إلى المكالمة الجماعية.

وخلال الأيام المقبلة، ستكون ميزة روابط المكالمات متاحة لمستخدمي واتساب على أجهزة آيفون وأندرويد، وبمجرد أن تكون متاحة سيتمكن المستخدمون من رؤية خيار Call Link ضمن علامة التبويب "المكالمات"، مما يتيح لك إنشاء رابط قابل للمشاركة لإضافة المزيد من الأشخاص إلى دردشاتك.

زيادة حد المشاركين بالمكالمات الجماعية
 

تعمل منصة واتساب على ميزة أخرى مخصصة للمكالمات الجماعية على التطبيق، والتي ستزيد من الحد الأقصى للمشاركين بالمكالمات الجماعية من 8 أشخاص إلى 32 شخصا،  كما يهدف واتساب لعدم وضع قيود على المدة الزمنية للمكالمات لمنافسة التطبيقات الرائدة التي تقدم خدماتها لمؤتمرات الفيديو فقط مثل Zoom، والذي يقدم دعما لمكالمات فيديو جماعية يصل عدد المشاركين 300 مشارك ولكن بحد زمني محدود يصل إلى 40 دقيقة فقط.

جدير بالذكر أن واتساب يعمل على ميزة جديدة من شأنها الحفاظ على خصوصية مستخدميه، حيث أتاح تطبيق التراسل الشهير لمجموعة صغيرة من مستخدمي نسخته التجريبية، ميزة جديدة تمنحهم القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بهم عند استخدام التطبيق، حيث سيتمكن الأشخاص من استخدام التطبيق في وضع التخفي عن طريق إخفاء خيار "متصل الآن" أو online.

وستكون الميزة المنتظرة متاحة عبر إعدادات واتساب> أسفل خيار "الحساب" Account> ثم "الخصوصية" Privacy> وستجد تبويبا جديدا يسمي "آخر ظهور ومتصل" أو Last seen and online> كل ما عليك فعله هو تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالة اتصال من خيار "من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلا بالإنترنت" who can see when you’re online.

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