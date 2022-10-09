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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامحته بعد واقعة الكوافير.. عروس الإسماعيلية تشكو زوجها للشرطة بعد تكرار ضربها

صدى البلد

بعد مرور قرابة 8 أشهر على واقعة عروس الإسماعيلية الشهيرة، والتي تعدى عليها زوجها قبل دقائق من حفل زفافهما وعقب خروجها من الكوافير، أشعلت هذه الواقعة مرة أخرى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحرير العروس محضرا ضد زوجها لتكرار تعديه عليها وضربها.

واقعة عروس الإسماعيلية 

اتهمت الزوجة الزوج بالاعتداء عليها واحتجازها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

وقالت عروس الإسماعيلية إنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة اعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقع بينهما.

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