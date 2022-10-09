عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أليكس أيوبي لفريق إيفرتون بهدف في الدقيقة 5 ثم تعادل أنتوني في الدقيقة 15، ثم سجل رونالدو البديل الهدف الأول له هذا الموسم والـ 700 في تاريخه مع الأندية في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع:  دالوت – ليساندرو  مارتينيز-  فيكتور ليندلوف – لوك شو.

خط الوسط: إريكسن – برونو فيرنانديز – كاسيميرو.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - مارسيال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 15 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي رونالدو ترتيب الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 25-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

ترشيحاتنا

احتجاجات إيران .. مقتل ما لا يقل عن 189 شخصا و19 طفلا

شاب يتعدى على خطيبته بـ آلة حادة داخل مركز تجميل بالغربية

رئيس منظمة الصحة العالمية: أشكر مصر وأتطلع للتعاون وتعزيز Health For All

اصطدمت بـ أثاث المنزل.. عريس الإسماعيلية ينكر اتهامات الاعتداء على زوجته

سمير فرج: الأنفاق والكباري ساهمت في تنمية سيناء

الحضور في الجامعات.. خبراء يؤكدون ضرورته.. والطلاب: تخفيف للازدحام المروري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة فى الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

اعراض صادمة لمرض دينا حايك | تفاصيل

بعد تكفل هاني الناظر بعلاج مريض.. معلومات صادمة عن تحلل الجلد الفقاعي

بعد إصابة دينا حايك .. ٥ معلومات عن مرض دينا حايك الخطير

فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ