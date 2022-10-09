رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أليكس أيوبي لفريق إيفرتون بهدف في الدقيقة 5 ثم تعادل أنتوني في الدقيقة 15، ثم سجل رونالدو البديل الهدف الأول له هذا الموسم والـ 700 في تاريخه مع الأندية في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت – ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف – لوك شو.

خط الوسط: إريكسن – برونو فيرنانديز – كاسيميرو.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - مارسيال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 15 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.