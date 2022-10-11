حملة جديدة للترويج للمقاصد المصرية خلال موسم الشتاء.. ونواب: التركيز على نمو السياحة الثقافية ضروري.. والإقامة الطويلة للوافدين تضاعف الإيرادات ..ونحتاج لتعريف دول العالم بالأقصر

برلماني: الترويج للموسم السياحي الشتوي يضاعف إيرادات العملة الصعبة

برلماني: يجب الاهتمام بسياحة التجديف في الأقصر

برلماني: الترويج للسياحة عبر منصات التواصل الاجتماعي يصل للملايين سريعا

أطلقت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هذا الأسبوع ولمدة 6 أسابيع حملة ترويجية جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعدد من الدول المستهدفة منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق ولاسيما خلال الموسم السياحي الشتوي.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه سيتم خلال الحملة إعادة إطلاق حملة اتبع الشمس "" Follow the Sun التي أطلقتها الوزارة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال موسم الشتاء الماضي والتي حققت أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة حول العالم، مع إجراء تعديلات فنية عليها لتلائم المستجدات العالمية.

وأضاف أن الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة في دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين في العمل عن بُعد.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة إلى أن هذه الحملة عبارة عن مزيج من الأفلام الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى تقارير وقصص إخبارية بوسائل الإعلام الدولية واستضافة المؤثرين من الدول المستهدفة لزيارة مصر ونقل صورة حية عن الدفء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري خلال فصل الشتاء والمميزات التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأضافت أنه سيعزز هذه الحملة الترويجية حملة أخرى تسويقية بين منظمي الرحلات وشركات الطيران الدولية العاملة في مصر من خلال المشاركة في المعارض الدولية التي تُقام في الدول المستهدفة، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات الدولية المكثفة التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي.

وفي هذا السياق أشاد عدد من نواب البرلمان بالخطوات المتخذة لتنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد الوافدين، مطالبين بعدة مطالب من شأنها دعم القطاع بشكل عام.

بداية، أكد النائب عبدالفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر على دول أوروبا فيما يخص حل إشكالية توافر الغاز والمحروقات أي الطاقة بشكل عام، منوها بأن ذلك الأمر الذي له علاقة غير مباشرة بتوافد السياح الأوروبيين نحو مصر خلال موسم الشتاء.

وقال “يحيي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن إطلاق حملة جديدة دعائية للمواقع والمناطق الأثرية والسياحية بمصر، تعد فرصة جيدة للغاية لاستغلال الموسم الشتوي في زيادة أعداد الوافدين خاصة وأن أجواء هذا الفصل تحظي بقبول لدي الكثير من السائحين، قائلا “ أهم ما يميز الدولة هو طقسها المعتدل حتي في الشتاء مقارنة بصعوبته في أوروبا” .

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن فكرة الترويج للإقامة الطويلة للسائحين بموسم الشتاء، بالطبع ستضاعف الإيرادات من العملة الصعبة مما يدعم زيادة قيمة احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد البرلماني، أهمية عمل عروض وتخفيضات جاذبة لسائحي الدول خاصة دول أوروبا حيث يعد ذلك الأمر أحد محفزات جذب السائح.

ومن جانبه، أكد النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن إطلاق هيئة تنشيط السياحة لحملة ترويجية جديدة للمناطق السياحية يهدف إلى استغلال الموسم الشتوي الاستغلال الأفضل خاصة وأن مصر بها العديد من المقاصد الشتوية التي يبحث عنها الكثير من السائحين.

وطالب “ أبو الحمد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” بأهمية التركيز على الترويج للسياحة الثقافية لتأخذ دعاية كبرى كما حصلت على ذلك السياحة الشاطئية، معقبا “ محتاجين نعرف العالم بتاريخ وحضارة مصر وأثارها الفريدة” حيث يدعم هذا الأمر أيضا زيادة أعداد الوافدين ممن هم من محبي التعرف على الحضارات القديمة واكتشاف آثارها.

كما أشار عضو لجنة السياحة، إلى أهمية إعادة الاهتمام بسياحة التجديف والتي يتم ممارستها في النيل وتحديدا في محافظتي الأقصر وأسوان، علاوة على استمرارية عقد الأحداث العالمية الهامة بالأقصر وهي ما يعرف بسياحة المؤتمرات وذلك لنشر اسمها وتعريف دول العالم أجمع بكنوزها الثمينة، مشيدا بالحدث الخاص الذي تم تنظيمه بمعبد حتشبسوت.

ولفت البرلماني، إلى أهمية التنسيق بين وزارة الشباب ووزارتي التعليم والتعليم العالي بشأن إطلاق رحلات تثقيفية للتلاميذ وطلاب الجامعة لمعرفة تاريخ بلدهم وكل ما يخص الهوية المصرية.

وفي سياق متصل أكد النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أحد أهم المقومات السياحية التي تمتلكها الدولة هي الطقس المعتدل طوال العام والدافئ في فصل الشتاء حيث يعتبر هذا الطقس المفضل لدي الكثير من السائحين بمختلف الدول خاصة التي تتمتع بطقس شديد البرودة مثل أوروبا.

وقال “ سابق” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد” ، إن إطلاق حملة جديدة للترويج للموسم الشتوي السياحي بالطبع يعزز من نمو القطاع بشكل عام وتنشيط حركة السياحة الداخلية بشكل خاص، معقبا “ الكثير من المصريين والأجانب يفضلون السفر للمقاصد الشتوية للتمتع بالأجواء الدفيئة بها” .

وأشار عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إلي أن فكرة الترويج للمقاصد السياحية من خلال الأفلام الوثائقية ومنصات التواصل الإجتماعي، تساهم في الدعاية في نطاق واسع الإنتشاى حيث تصل إلى الملايين من الأشخاص بشكل سريع دون التقيد بموقع جغرافي محدد.

كما أشاد البرلماني، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في تأمين السائحين وحماية حقوقهم، فضلا عن تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للدخول والإستضافة.