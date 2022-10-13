بعد العمرة.. ضرة بوسي بإطلالة رومانسية مع هشام ربيع بإشراقة صباحية

شاركت منة محمد ضرة بوسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعي أنستجرام .

حرصت منة على نشر صورة تجمعها بزوجها هشام ربيع أثناء الشروق، وأطلت منة محمد بالحجاب مع زوجها هشام ربيع، حيث حرصت على ارتداء الحجاب وعدم التخلي عنه، وذلك بعد أن قامت منة بحذف جميع صورها التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، قبل أداء مناسك العمرة مؤخرا مع زوجها هشام ربيع.

وأبقت ضرة المطربة بوسي، على 9 صور فقط لها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، جميعها بالحجاب بمفردها وأخرى بالحجاب مع زوجها هشام ربيع.

والمثير للجدل أيضا أن ضرة بوسي حذفت صور شهر العسل مع زوجها هشام ربيع، التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، لتثير تساؤلات حول حقيقة ارتداء الحجاب الفترة المقبلة.

أطلت منة محمد بالملابس كاجوال تميزت باللون الأسود بنطلون وبدي وعلية جميس جينز وبدون مكاج ويظهر زوجها هشام ربيع وهو يحضنها والسعادة تغمر وجة كل منهما الأخر .