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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ضرة المطربة بوسي
ضرة المطربة بوسي

قامت منة محمد - ضرة المطربة بوسي - بحذف جميع صورها التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، قبل أداء مناسك العمرة مؤخرا مع زوجها هشام ربيع. 

وأبقت ضرة المطربة بوسي، على 9 صور فقط لها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، جميعها بالحجاب بمفردها وأخرى بالحجاب مع زوجها هشام ربيع. 

والمثير للجدل أيضا أن ضرة بوسي حذفت صور شهر العسل مع زوجها هشام ربيع، التي ظهرت فيها كاشفة عن شعرها، لتثير تساؤلات حول حقيقة ارتداء الحجاب الفترة المقبلة. 

ضرة المطربة بوسي عبر انستجرام 

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة

ضرة المطربة بوسي تؤدي مناسك العمرة.. نشرت منة محمد -ضرة المطربة بوسي- عدة صور وفيديوهات قصيرة لها مع زوجها هشام ربيع، ظهرت فيها خلال أدائهما مناسك العمرة. 

وظهرت ضرة المطربة بوسي في الصور وهي بجوار زوجها هشام ربيع، ويرتديان ملابس الإحرام، ويطلان من نافذة غرفتهما بالفندق الذي يطل مباشرة على المسجد النبوي الشريف. 

 

زوج المطربة بوسي يفاجئ زوجته الأولى 

وفاجأ هشام ربيع - زوج المطربة بوسي - زوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» بالعودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به  تزامنا مع عقد القران. 

 

ضرة المطربة بوسي 

المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. هكذا كان حديث السوشيال ميديا على الثنائي خلال الساعات الماضية، بعد عودة الأول لزوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» ما جعل أنباء تتردد حول طلاق بوسي، لكنها ردت مؤخرا بعد صمت دام عدة ساعات. 

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان. 

 

أنباء طلاق المطربة بوسي 

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما. 

المطربة بوسي ترد على أنباء طلاقها 

ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

 

عودة زوج المطربة بوسي لزوجته الأولى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى من عقد قرانهما بعد عودته لها.

كما ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

اتتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

 

زواج المطربة بوسي 

وفي أخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى. 

 

حفل زفاف بوسي

وكان  صدى البلد  انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي  على هشام ربيع  صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .

واحتفلت بوسي بزفافها باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة حيث قامت بتقديم الدعوة لعدد من أصدقائها المقربين في الفن وخارج الفن .

ونشرت المطربة بوسي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي في الصور مرتدية بليزر باللون البيج مع تيشيرت باللون الاسود، وبنطال جلد اسود، واضعة مكياج لافت، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

 

أعمال المطربة بوسي 

وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالثتعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل"الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

أحدث أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق.

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