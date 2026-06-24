الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، محذرةً قائدى المركبات والمسافرين من ظاهرة جوية مؤثرة تبدأ في الساعات الأولى من الصباح، حيث تتكون شبورة مائية كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار الرطب شمالاً، بينما تشتد وطأة الحرارة في جنوب الصعيد ليسجل ذروته بـ 41 درجة موية وسط نشاط متقطع للرياح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، نهارًا طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلاً طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فيكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 36 22

بنها 35 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 34 20

كاترين 31 15

الطور 33 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

الاسكندرية 31 21

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 37 21

رأس غارب 35 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 37 27

حلايب 35 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 38 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 37 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 40 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 39 27