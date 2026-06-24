قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية
لأول مرة| الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح.. وتنفيذ محطة بالجنيه المصري
3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد أول يوليو
موعد مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم والقنوات الناقلة
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس
عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه
قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها
بالأسماء.. الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين بمطروح وبني سويف
مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مباحثات مصرية بولندية لفتح آفاق جديدة في الاستثمار الزراعي والغذائي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً بولندياً رفيع المستوى برئاسة، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وأمين الدولة بجمهورية بولندا، وبحضور سفير بولندا لدى القاهرة، الى جانب لفيف من القيادات البرلمانية والحكومية وممثلي كبرى الشركات الزراعية البولندية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا، وتفعيلاً لملفات التعاون المشترك في المجالات الزراعية والحيوانية.

استهدف اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، التباحث حول آليات دفع العلاقات الاقتصادية الزراعية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي يشهده القطاع الزراعي المصري حالياً، فضلاً عن استعراض أبرز نجاحات الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

وحضر اللقاء من الجانب البولندي وفد رفيع المستوى ضم كلاً من: نائبا رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي، وعدد من أعضاء اللجنة، فضلا عن كبير مفتشي هيئة الصحة النباتية وتفتيش البذور الحكومية البولندية، ونائب كبير المسؤولين البيطريين في بولندا، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة البولندية، إضافة إلى ممثلي المركز الوطني لدعم الزراعة، وممثلي عدد من كبرى الشركات البولندية المتخصصة.

وتناول الاجتماع  عدداً من الملفات الفنية الحيوية وعلى رأسها: المتطلبات الخاصة بالصحة النباتية لتسهيل حركة التجارة، للحاصلات والمنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين، إضافة إلى التعاون البحثي والعلمي والفني وتبادل الخبرات.

وعقب اللقاء، تم عقد اجتماع فني موسع برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة الوفد البولندي ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات من الجانبين، بهدف مناقشة الإطار التنفيذي والشراكة الاستثمارية الفعلية؛ حيث تم استعراض الموقف التنفيذي التفصيلي للتعاون المشترك، وبحث فرص الاستثمار المباشر وإمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية والبولندية في مجالات التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الأغذية، والخدمات البيطرية.

وأعرب ممثلو الشركات البولندية عن تطلعهم لضخ استثمارات جديدة والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والمشروعات الزراعية التنموية القائمة في مصر.

الزراعة برلماني بولندي المجالات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

الجنيه الذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

قاتلة أمها في بورسعيد

جريمة هزت بورسعيد.. تفاصيل آخر اللحظات في حياة نورهان خليل قاتلة والدتها ؟

هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن

زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو

ترشيحاتنا

الذاكرة

إزاي تزود التركيز.. أطعمة مهمة لطلاب الثانوية العامة

السكر

موجود في كل بيت .. خضار شهير يضبط السكر ويقوي المناعة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

بالصور

لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد