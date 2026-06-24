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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدوا.. موجة شديدة الحرارة طويلة المدى تضرب مصر فى هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة طويلة المدى تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة 27 يونيو الجاري وتستمر لمدة أسبوعين على الأقل، بالتزامن مع بداية الصيف الفلكي، مؤكدًا أن هذه الفترة ستشهد تغيرات مناخية وزراعية تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لحماية المحاصيل الزراعية.

الأجواء شديدة الحرارة 


وقال فهيم، في بيان صادر عن مركز معلومات تغير المناخ بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال الفترة من 25 يونيو حتى 9 يوليو 2026، مع تزايد ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وارتفاع مستويات الرطوبة والطاقة الحرارية الناتجة عن زيادة الإشعاع الشمسي.


وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الفترة المقبلة ستتسم بثلاثة مظاهر مناخية رئيسية، تشمل تتابع الموجات الحارة دون فواصل مؤثرة، وارتفاع درجات الحرارة الليلية، وزيادة معدلات الرطوبة الصباحية وتكوّن الندى على النباتات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أداء المحاصيل الزراعية ومعدلات نموها وإنتاجيتها.

حال الطقس اليوم

ارتفاع حرارة الليل


وأشار إلى أن ارتفاع حرارة الليل يؤدي إلى زيادة معدلات تنفس النبات خلال ساعات الظلام، ما يرفع استهلاك المادة الجافة التي ينتجها النبات ويؤثر سلبًا على حجم الثمار والحبوب، كما يسرّع عمليات النضج المبكر نتيجة زيادة إفراز هرمون الإيثلين.
وأضاف أن الظروف المناخية الحالية تمثل بيئة مثالية لزيادة نشاط وانتشار الآفات الحشرية، وعلى رأسها دودة الحشد الخريفية، خاصة في زراعات الذرة المتأخرة بالوجه البحري وشمال الصعيد، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال الفحص الدوري والتدخل السريع عند ظهور أي إصابات.

الطقس

من جانبها ، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، طقس معتدل ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد. وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 27 درجة.

الطقس حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة الصيف الفلكي

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