موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلغاء تراخيص الإنتاج الخاصة بثماني شركات تعمل في تصنيع السيارات التقليدية، مع شطبها من السجل الوطني للمصنعين، في إطار خطة لإعادة تنظيم السوق ومواجهة فائض الطاقة الإنتاجية.

ويأتي القرار وسط تحولات متسارعة يشهدها قطاع السيارات في الصين، مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة وتراجع ربحية العديد من الشركات.

وشملت القائمة علامات محلية بارزة عانت من أزمات مالية وتراجع القدرة التنافسية.

كما تتجه شركات عالمية وصينية إلى إغلاق بعض المصانع وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج.

ويتوقع خبراء أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة السيارات المصدرة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: