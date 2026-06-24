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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
أسماء عبد الحفيظ

تلعب المعادن دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم، إذ تدخل في العديد من الوظائف الحيوية مثل تنظيم ضربات القلب، وبناء العظام، ودعم الجهاز العصبي، والحفاظ على توازن السوائل. وعندما تنخفض مستويات بعض المعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك، قد تظهر مجموعة من الأعراض التي لا ينتبه إليها كثيرون في البداية.

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة 

و كشفت الدكتورة إسراء عبد الفتاح أخصائي مخ وأعصاب من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى نقص المعادن في الجسم:

1- تقلصات وتشنجات العضلات

تُعد التقلصات العضلية المتكررة من أشهر علامات نقص بعض المعادن، خاصة المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. وتزداد هذه التشنجات غالبًا أثناء الليل أو بعد ممارسة النشاط البدني.

2- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

إذا كنت تشعر بالإجهاد رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون السبب نقص الحديد أو المغنيسيوم. فهذه المعادن ضرورية لإنتاج الطاقة ونقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

3- الدوخة والدوار

قد يرتبط الشعور بالدوخة أو عدم الاتزان بانخفاض مستويات الحديد، خاصة إذا كان مصحوبًا بضعف عام أو شحوب في الوجه.

4- ضعف الأظافر وتساقط الشعر

يمكن أن يؤدي نقص الحديد والزنك إلى هشاشة الأظافر وتساقط الشعر بشكل ملحوظ، حيث يحتاج الجسم إلى هذه العناصر للحفاظ على نمو الشعر وصحة الجلد والأظافر.

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

5- خفقان القلب

قد يؤثر نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم على انتظام ضربات القلب، ما يسبب الشعور بالخفقان أو تسارع النبض لدى بعض الأشخاص.

6- التنميل والوخز

الشعور بوخز أو تنميل في اليدين أو القدمين قد يكون علامة على نقص بعض المعادن المهمة، خاصة المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف الأعصاب والعضلات.

7- ضعف التركيز وتقلب المزاج

يمكن أن يؤدي نقص الحديد والمغنيسيوم إلى صعوبة التركيز والشعور بالتوتر أو العصبية وتقلبات المزاج، نتيجة تأثير هذه العناصر على وظائف الدماغ والجهاز العصبي.

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

8- ضعف العظام وآلام المفاصل

يؤدي نقص الكالسيوم والمغنيسيوم على المدى الطويل إلى ضعف كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، بالإضافة إلى الشعور بآلام متكررة في العظام والمفاصل.

كيف تحافظ على مستويات المعادن؟

ينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات الورقية، والمكسرات، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والأسماك، واللحوم الحمراء باعتدال، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء.

كما يُفضل عدم تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، لأن زيادة بعض المعادن عن الحد الطبيعي قد تسبب مشكلات صحية لا تقل خطورة عن نقصها.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة أو أصبحت تؤثر على الأنشطة اليومية، فمن المهم إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب المشكلة ومستويات المعادن في الجسم، والحصول على العلاج المناسب وفقًا لتوصيات الطبيب.

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الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
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