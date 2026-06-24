جمبلاط: حريصون على التواجد الميداني المستمر لمتابعة خطط الإنتاج الحربي

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مرورًا مفاجئًا خلال الوردية الليلية على أحد خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).

واستهدف المرور الميداني الوقوف على معدلات الأداء الفعلية خلال ساعات العمل الليلية، ومتابعة انتظام العملية الإنتاجية والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب الاطمئنان على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.

مهندس صلاح سليمان جمبلاط

وخلال الجولة، تفقد الوزير مراحل التشغيل والعملية التصنيعية بخط الإنتاج، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن معدلات الأداء ومؤشرات التشغيل، كما حرص على الاستماع إلى العاملين والفنيين بالوردية الليلية للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية.

مهندس صلاح سليمان جمبلاط

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الشركات والوحدات التابعة، بما يسهم في تعزيز الانضباط وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة، مشيرًا إلى أن الجولات المفاجئة تمثل أداة مهمة للوقوف على الواقع العملي ومتابعة تنفيذ التكليفات بصورة مباشرة.

مهندس صلاح سليمان جمبلاط

وأشاد "جمبلاط" ، بالجهود التي يبذلها العاملون خلال مختلف الورديات للحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من كوادر فنية وهندسية مؤهلة يمثل أحد أهم عناصر النجاح في تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وفي ختام الجولة، شدد الوزير على ضرورة الاستمرار في الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة الإنتاجية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الوزارة وتلبية احتياجات الجهات المختلفة ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.