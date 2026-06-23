وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة يونانية تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بممثلي شركة Hellenic اليونانية، في إطار متابعة مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية وبحث سبل تطويره خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وفي إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز أوجه التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية.

الصناعات الدفاعية

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من ملفات التعاون المشترك، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات تصنيع وتطوير الصناعات الدفاعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم القدرات التصنيعية الوطنية.

استراتيجية متكاملة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة ترتكز على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لمشروعات التعاون القائمة مع الشركاء من مختلف الدول الصديقة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات المتبادلة ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية.

وأوضح "جمبلاط" أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متطورة وإمكانات تكنولوجية وفنية وبشرية متميزة تؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بكفاءة عالية.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة Hellenic اليونانية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية المتقدمة، بما لمسوه من تطور في القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون القائم وتعزيز مجالاته خلال الفترة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويسهم في دعم جهود التصنيع المتقدم.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة ورؤساء مجالس إدارات عدد من شركات الإنتاج الحربي.