منافسين محتملين لـ مصر في دور الـ 32 بـ المونديال| منتخبات مفاجأة

يلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران صباح يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة في ختام دور المجموعات ضمن منافسات مونديال 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة مصر وإيران فى تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت القادم ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

منافسين محتملين لـ مصر في دور الـ 32 بـ المونديال

حال صدارة الفراعنة الكبار المجموعة السابعة من المحتمل مواجهة أحد منتخبات التشيك- الإكوادور - الرأس الأخضر - السعودية - السنغال - أوروجواي.

وفي حال احتل منتخب مصر الوطني وصيف المجموعة السابعة سوف يواجه أحد منتخبي أستراليا - باراجواي.

وفي حالة تواجد منتخب مصر الوطني ضمن أفضل توالت في المجموعة السابعة سوف يقع في طريق أحد منتخبي فرنسا - النرويج.

تاريخ مواجهات مصر وإيران

التقى منتخب مصر الوطني مع نظيره منتخب إيران في مباراتين وديتين فى وقت سابق.

وانتهت المباراة الودية الأولى بخسارة الفراعنة الكبار 2-1 وذلك عام 1975.

فيما قاد حسام حسن منتخب مصر الوطني آنذاك للتعادل أمام نظيره منتخب إيران إلى التعادل الإيجابي 1-1 عام 2000 وأحرز هدف الفراعنة الكبار.

مران حماسي للمنتخب

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

شارك في المران 24 لاعباً، بينما أدى حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد المجيد برنامجا علاجيا، وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.