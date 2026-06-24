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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

حقيقة قضية بورسعيد
حقيقة قضية بورسعيد
مروج حسني

أثارت المحامية هايدي فضالي، دفاع المتهمة نورهان في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل والدتها داليا الحوشي في بورفؤاد، تفاعلًا واسعًا بعد تعليقها على تنفيذ حكم الإعدام بحق موكلتها عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

ووجهت فضالي رسالة تعاطف إلى أسرة نورهان، وخاصة والدها، مؤكدة أن الراحلة أصبحت بين يدي الله، وأنه الأعلم بظروفها وقت وقوع الجريمة.


 

كما أشادت بدعم أسرتها وحرصها على زيارتها طوال سنوات الحبس، داعية لهم بالصبر والسلوان.


 

وتطرقت المحامية إلى الشخص المتهم بالتأثير على نورهان خلال الواقعة، معتبرة أنه كان سببًا رئيسيًا في المأساة، وقد أثار منشورها تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

قضية بورسعيد بورسعيد داليا الحوشي المتهمة نورهان تنفيذ حكم الإعدام

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