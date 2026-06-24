بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

هبط سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 46.600 ألف جنيه بتراجع بلغ 960 جنيهًا.

أسعار الذهب واصلت الهبوط مُتأثرة بالضغوط العالمية الناتجة عن تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار صعود عوائد السندات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يقدّم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بنحو 125 جنيهًا، مُسجلاً الآن 5825 جنيهًا، في يوم واحد.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4136 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4993 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5825 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6657 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ، 46.600 ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.