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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
أحمد بسيوني

عقد المجلس الأعلى للطلاب ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمناقشة سبل تطوير الخدمات التعليمية والداعمة المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز جهود الدمج وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم التزام جامعة الإسكندرية بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الهمم، تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تهيئة بيئة تعليمية دامجة تراعي احتياجاتهم وتضمن مشاركتهم الفعالة في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تنمية قدراتهم ودعم اندماجهم الكامل في الحياة الجامعية.

واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتوفير التسهيلات الأكاديمية والخدمية اللازمة للطلاب، إلى جانب دعم مشاركتهم في الأنشطة المختلفة، بما يعكس الدور المجتمعي والإنساني للجامعة تجاه أبنائها من ذوي الهمم.

كما ناقش المجلس مقترح تشكيل مجلس إدارة مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، وتحديد هيكله التنظيمي والإداري، بما يضمن وضوح المهام والمسؤوليات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.

كما ناقش المجلس عددا من المقترحات الخاصة بإنشاء مسارات تعليمية تطبيقية تتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية، بما يوسع فرص التعلم والتأهيل الأكاديمي والمهني لهم، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنظيم الامتحانات بما يضمن توفير التيسيرات اللازمة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير القبول وآليات الاختيار بالأقسام المختلفة داخل كليات الجامعة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويدعم جهود تمكين ودمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي.

الاسكندرية جامعة ذوي الهمم تكافؤ الفرص

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